Мнение: Социалисты расправляют плечи, коронавирус в Швеции и Венесуэла против Банка Англии

22.05.2020, 18:20, Разное

1. Этой осенью на выборах в США я собираюсь болеть за социалистов. В сугубо педагогических целях: чтобы обучаемая часть сторонников идеи «отнять и поделить» увидела, как быстро придут к успеху Социалистические Штаты Америки. К сожалению, заслуженный социалист Берни Сандерс вышел из президентской гонки, однако его молодые последователи никуда не делись. Более того, их влияние на политику с каждым месяцем растёт:

https://lenta.ru/news/2020/05/20/more_socialists/

Общественно-политическая организация «Демократические социалисты Америки», в которую входит самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес, начала разрастаться на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, за последние восемь недель в партию вступили около 10 тысяч американцев. Таким образом, общее число ее членов достигло порядка 66 тысяч человек — оно остается небольшим относительно других американских политических организаций, однако лидеры партии ожидают, что в условиях пандемии приток сторонников продолжится.

По словам одного из партийных чиновников, из-за активного распространения инфекции в стране и недостаточно эффективной политики властей по сдерживанию коронавируса все большее число американцев разочаровываются в капиталистической системе в целом. «Люди смотрят вокруг и говорят: “Капитализм не работает”. Если рынок даже не может произвести достаточное количество санитайзеров, туалетной бумаги или масок во время чумы — что хорошего в этой системе?» — пояснил представитель «Демократических социалистов Америки».

2. Промежуточные итоги отказа Швеции от карантина. Спасти экономику не удалось, при этом смертность от коронавируса там оказалась во много раз выше, нежели в соседних скандинавских странах:

https://lenta.ru/news/2020/05/18/sweeden/

Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По словам Кристины Ниман, которая ранее работала в Riksbank (шведский центробанк), пока с уверенностью говорить о том, чем пандемия и отказ от жестких ограничений обернется для экономики Швеции, рано. Однако эксперты полагают, что оказанный на ВВП эффект от пандемии будет плюс-минус таким же, как для стран, вводивших карантин.<…>

Швеция сильнее других скандинавских стран пострадала от пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 18 мая в стране насчитывается 29,7 тысячи случаев инфицирования и 3,7 тысячи летальных исходов. Для сравнения, в Норвегии зафиксировано 8,2 тысячи случаев заражения и 232 случая смерти, в Финляндии — 6,3 тысячи заражений и 297 случаев смерти, в Дании — 10,9 тысячи инфицирований и 543 летальных исхода.

3. Помните, как Банк Англии присвоил золото Венесуэлы, под предлогом «нелегитимности» Николаса Мадуро, законно избранного президента страны?

Венесуэльцы решили воспользоваться кризисом и эпидемией, чтобы предпринять ещё одну попытку вернуть своё золото:

https://www.rbc.ru/politics/20/05/2020/5ec49da69a794765253aa3a3

Центральный банк Венесуэлы подал в суд против Банка Англии, потребовав вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы суда.

В иске, поданном в коммерческий суд Лондона и датированном 14 мая, говорится, что власти Венесуэлы намерены направить полученные средства в фонды программы развития ООН, которые помогут стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Как указывается в документах, средства от продажи слитков должны пойти на закупку медицинского оборудования, лекарств и продовольствия для жителей Венесуэлы.

Несмотря на многолетний кризис боливарианского социализма, усугублённый нынешним падением цен на нефть и коронавирусом, власти в Венесуэле крепко держатся за рычаги управления страной. Проамериканское восстание против во главе с Хуаном Гуайдо скисло, Николас Мадуро по-прежнему президент.

Как полагаете, коллеги, вернут английские джентльмены украденное ими золото? Лично я полагаю, что навряд ли. На репутацию британцам уже плевать, а достаточно сильного флота, чтобы забрать своё золото силой, у Венесуэлы нет.