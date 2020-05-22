 

Минобрнауки разработает проект, позволяющий студентам менять специальность

22.05.2020, 18:16, Новости дня

Министерство науки и высшего образования разработает новый проект федеральных образовательных стандартов, который позволит студентам менять специальность и направления подготовки после второго курса, сообщили в пресс-службе министерства.

«По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки РФ ведет работу по пересмотру перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения», – передает ТАСС со ссылкой на порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» отметила двухлетие запуском нового проекта «Время карьеры». Так, деятельность платформы играет важнейшую роль в достижении целей и задач национального проекта «Образование»: она способствует выявлению и росту талантливых ребят, педагогов, развитию навыков и кругозора, профессиональной ориентации школьников. 



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