Пандемия положительно сказалась на популяции пчел в мире

22.05.2020, 18:16, Новости дня

Пандемия коронавируса положительно повлияла на популяцию пчел, которая ранее сократилась из-за негативного воздействия человека на окружающую среду, сообщают СМИ.

Сельскохозяйственные предприятия в мире начали меньше использовать пестициды и инсектициды, это идет на пользу насекомым, передает RT со ссылкой на NTD.

«С научной точки зрения мы очень беспокоимся за способность пчёл совершать перелёты в разные страны. Если пандемия позволит изменить ситуацию, то она на самом деле окажет положительное влияние», – отметил директор Bees for Development Никола Брэдбир.

По его словам, снижение популяции пчел обосновано загрязнениями окружающей среды и использованием химикатов в сельском хозяйстве.

В декабре сообщалось, что в Рязанской области планируют создать уточненный реестр пчеловодов, чтобы проводить встречи по вопросам профилактики отравлений медоносных пчел пестицидами.