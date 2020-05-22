Пандемия положительно сказалась на популяции пчел в мире
22.05.2020, 18:16, Новости дня
Пандемия коронавируса положительно повлияла на популяцию пчел, которая ранее сократилась из-за негативного воздействия человека на окружающую среду, сообщают СМИ.
Сельскохозяйственные предприятия в мире начали меньше использовать пестициды и инсектициды, это идет на пользу насекомым, передает RT со ссылкой на NTD.
«С научной точки зрения мы очень беспокоимся за способность пчёл совершать перелёты в разные страны. Если пандемия позволит изменить ситуацию, то она на самом деле окажет положительное влияние», – отметил директор Bees for Development Никола Брэдбир.
По его словам, снижение популяции пчел обосновано загрязнениями окружающей среды и использованием химикатов в сельском хозяйстве.
В декабре сообщалось, что в Рязанской области планируют создать уточненный реестр пчеловодов, чтобы проводить встречи по вопросам профилактики отравлений медоносных пчел пестицидами.
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