Между Прилепиным и Гиркиным

22.05.2020, 18:10, Разное

Журналист имеет право на интервью с вампирами, но…

Петр Саруханов / «Новая газета»

Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак» интервью с Захаром Прилепиным, записанное еще зимой. Водитель Прилепина (бывший донбасский ополченец) по заснеженной дороге везет ВИП-гостью в деревенский дом Прилепина под Нижним Новгородом. В кадре много снега, сейчас за окном цветущий май, поэтому само интервью кажется прошлогодним снегом.

Информационным поводом для него стало участие Прилепина в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию. Да вот только за время, прошедшее с момента съемок, повестка жизни столь кардинально изменилась, что не сразу и понимаешь, зачем этот разговор и кому он может быть интересен. Такими же дикими на фоне повсеместной беды кажутся сегодня рекламные ролики на ТВ, где «простые люди» непонятно кого убеждают в судьбоносности тех или иных поправок.

Не до поправок — быть бы живу.

Однако не только в утраченной за считаные недели актуальности проблема этого интервью. Вот хозяин поместья встречает гостью на пороге дома. Дружеский поцелуй. Взаимные комплименты. Обход владений. Собачки в вольере. Улыбки. Смех.

Как будто и не было шокирующих признаний Прилепина в недавнем интервью Алексею Пивоварову, что-де батальон ополченцев, которым он недолго командовал на Донбассе, вытворял «полный голимый беспредел. Все эти документы всплывут однажды, и все узнают, на каких направлениях сколько погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?» — бахвалился он перед журналистом, сверкая в кадре босыми пятками и зелеными трусами, которые почему-то посчитал экипировкой, уместной для интервью.

И больше всего Прилепина оскорбляло, что многие считают его «фейковым полевым командиром», который на самом деле ни к каким боевым операциям отношения не имел. Суетился, краснел, из кожи вон лез, чтобы убедить Пивоварова и зрителей, что он — настоящий боевой командир, а соответственно, и жертвы у него настоящие.

«В больших количествах»!

Захар Прилепин — майор вооруженных формирований непризнанной ДНР. Фото: РИА Новости

Мысль о том, что после подобных признаний он станет изгоем, которому будет заказан путь в приличное общество, Прилепину явно в голову не приходила. И правильно, что не приходила. Не стал он изгоем. Книги его по-прежнему издают не только на родине, но и по всему миру, он все так же ведет авторскую программу на НТВ и участвует в качестве эксперта в ток-шоу на других телеканалах (впрочем, это «телеобщество» с большой натяжкой можно назвать приличным).

Ксения Собчак вскользь вспоминает о жутких признаниях своего «героя» лишь в самом конце полуторачасового интервью: «Вы признались, что убивали». Цитирует его слова: «Я убивал людей. Это такая работа — как и любая другая деятельность». Прилепин слегка корректирует свою позицию: «Людей убивать нельзя. Людей убивать нехорошо. Но иногда приходится». Тут фактически и беседе конец. «Спасибо. Это было прекрасно», — подводит ее итог журналистка.

Перенесемся в Украину, где на этой неделе разгорелся нешуточный скандал после показа известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном двух подряд интервью — с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем сепаратистов на Донбассе Игорем Гиркиным. Многие украинцы были возмущены тем, что Гордон предоставил публичную площадку человеку, которого считают террористом, объявленным в розыск не только Украиной, но и международным судом в Гааге

(во многих странах, кстати, трансляция интервью с террористами запрещена законом).

Претензии к Гордону высказывали и после интервью с Поклонской. Он тогда объяснял, что Поклонская для него — символ предательства, и он хотел показать, как непригляден этот символ. К тому же он имеет право самостоятельно выбирать «героев» для своих интервью: «Я, Дмитрий Гордон, абсолютно независимый человек, надо мной не довлеют никакие обстоятельства».

Интервью с Гиркиным буквально взорвало Украину. Под стенами офиса Гордона в Киеве начались акции протеста. Поэтому он и выступил с официальным заявлением для «всех людей в разных точках земного шара», у которых «возникло непонимание» по поводу «протаскивания в украинское пространство сепаратистов и террористов». «Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным было сделано мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге и… станут одними из основных свидетельских показаний на процессе об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе… Только что заместитель генпрокурора опубликовал благодарность мне, Дмитрию Гордону».

Странная получилась история, поразившая зрителей даже больше, чем сами интервью. Журналист, еще вчера называвший себя абсолютно независимым, на весь белый свет признался, что делал не журналистскую работу, а выполнял спецзадание, и это, по его мнению, должно оправдать его в глазах возмущенных соотечественников и охладить пыл самых воинственно настроенных, собравшихся у стен Офиса.

Меж тем СБУ тут же открестилось от «содружества», назвав оба интервью личной инициативой журналиста Гордона.

Стоит ли говорить, какой подарок преподнес Дмитрий Гордон российским пропагандистам. «И эти люди собираются учить журналистике другие страны, — злорадствовала ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева. — А самое смешное, что сегодня сказал Гордон, он собирается взять интервью у Шойгу и Путина, но они почему-то не отвечают».

Так популярный и авторитетный вроде бы журналист превратился в посмешище. Можно полжизни зарабатывать репутацию, а потерять ее в мгновение ока.

Журналист может и должен брать интервью, у кого считает нужным, — хоть у вурдалака, хоть у самого черта с рогами. Да, он рискует пойти против мнения большинства, но если сведения, которые сообщают «герои», кажутся ему общественно важными, риск оправдан и является существенной частью его профессии. Но журналист и «спецагент» — функции несовместимые. Вы уж, батенька, выбирайте.

А Собчак? — спросите вы. Разве она не имеет право брать интервью хоть у самого черта с рогами? Имеет. Вот только приходить к черту как к нормальному человеку и дружески с ним общаться, оставляя за скобками его прежнюю бесовщину, — это перебор. И еще обратите внимание, как отличается реакция украинской общественности, возмущенной гордоновскими интервью, от нашей российской: тишь да гладь. Прилепин на коне. Дружит, как он признался Собчак, с приличными людьми (и имена их назвал. Действительно, приличные). Видимо, понятие «нерукопожатный» можно окончательно заносить в словарь с пометкой «устаревшее». Скоро никто его значения и понимать-то не будет.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»