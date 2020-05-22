Электронные пропуска отменят в Подмосковье

22.05.2020, 18:08, Новости дня

В Подмосковье с 23 июня отменят электронные пропуска, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», – написал глава региона в своем Instagram.

Он подчеркнул, что новым стандартом стало ношение масок в общественных местах и транспорте, также правительство области рекомендует использовать перчатки.

«Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных COVID–19 – 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких», – добавил губернатор.

В комментариях к посту Воробьев отметил, что в Подмосковье создано самое большое производство масок в России, в регионе уже 11 предприятий, производящих такую продукцию.

«Цена будет снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно», – сказал глава региона.

«В несколько этапов мы откроем МФЦ – сначала для юридических лиц, позже для населения – там, где услуги оказываются в бумаге и пока по предварительной записи. Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника», – добавил он.

Воробьев пояснил, что жителям старше 65 лет пока придется остаться дома, эта же мера продлится и для людей с хроническими заболеваниями.

«Угроза никуда не делась, нужно беречь себя. Остальные должны соблюдать правила и быть внимательны», – призвал губернатор.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице необходимо сохранять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.