В Европе запретят продажу в дьюти-фри

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22.05.2020, 18:08, Новости дня

Европейское агентство авиационной безопасности разработало новые рекомендации по безопасности полетов, в них включен запрет на продажу товаров дьюти-фри на борту.

На территориях аэропорта, согласно рекомендациям, нельзя будет попасть без медицинской маски, в зону отлета и зону ожидания не будут допускать родственников и друзей, прощание должно проходить за пределами воздушной гавани, передает «Московский комсомолец».

Также в залах отлета и прилета будет проводиться анализ температуры пассажиров. В случае, если она превысит 38 градусов, то пассажирам предложат отказаться от полета. Также на этапе полета рекомендуется сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.

В то же время Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест, такая мера необходима для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу, считают в ведомстве.



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