Испанская Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпром нефтью» и Shell на полуострове Гыдан

22.05.2020, 18:08, Новости дня

Крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol отказалась от идеи создания совместного предприятия с англо-голландской Shell и «Газпром нефтью» для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан.

«Да, подтверждаю», – сообщил ТАСС официальный представитель Repsol.

Он добавил, что компания не собирается выходить из других проектов на территории России. «Нет, на данный момент нет. Мы продолжаем работать», – сказал собеседник агентства.

Как предполагалось изначально, «Газпром Нефть» владела бы долей в 50% в СП, а иностранные компании – 25%. Проект был направлен на объединение ресурсов и компетенций компаний в освоении малоизученного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан.

Лескинский лицензионный участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Площадь актива составляет 3 тыс. кв. км, извлекаемые ресурсы нефти категории D2 составляют 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Пухуцяяхский лицензионный участок площадью 825 кв. км расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого округа. По официальной оценке, извлекаемые ресурсы категории D1 и D2 составляют около 35 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее сообщалось, что из-за тяжелой ситуации на мировом рынке «Газпром нефть» в 2020 году может приостановить развитие новых шельфовых проектов, в том числе «Нептуна» и «Тритона», расположенных в Охотском море.