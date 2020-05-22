 

Белый дом: рынок труда в США начнет стабилизироваться уже в июне

22.05.2020, 18:05, Новости дня

Белый дом ожидает, что июнь станет поворотным моментом в ситуации с занятостью на американском рынке труда. Советник Белого дома Кевин Хассетт сказал об этом в пятницу в интервью CNN, сообщает Reuters.

По словам Хассетта, в мае негативные тенденции в плане роста безработицы продолжатся, однако уже в июне массовая безработица, вызванная пандемией коронавируса, может прекратить рост и даже начать сокращаться.

«Мы увидим очень плохие цифры по итогам мая, а затем я думаю, что в июне все начнет двигаться в правильном направлении», – заявил Хассетт, добавив, что, по его мнению, четвертый законопроект о стимулировании экономики, призванный ослабить негативное воздействие пандемии на экономику, будет принят «в недалеком будущем».

Между тем, Министерство труда в пятницу сообщило о том, что в апреле уровень безработицы во всех 50 штатах и округе Колумбия вырос, а общая занятость упала из-за ограничительных мер, введенных властями в попытках сократить темпы распространения вируса.

Бюро учета трудовых ресурсов сообщило, что в прошлом месяце рекордные уровни безработицы были зафиксированы в 43 штатах. Сильнее всего пострадала Невада – штат с наибольшим количеством предприятий общественного питания и развитой индустрией гостеприимства. Уровень безработицы в Неваде вырос за апрель на 24,2 процентных пункта до 28,2%. Это почти вдвое больше общенационального уровня безработицы, составившего в апреле 14,7%.



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