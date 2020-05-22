За уход за могилами репрессированных – штраф

22.05.2020, 18:05, Новости дня

18 мая мировой суд города Кудымкар Пермского края признал пенсионера Леонида Ладанова виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан и присудил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Пермском «Мемориале» это считают продолжением гонений, развернутых местными властями против организации.

Леонид Ладанов помогал участникам экспедиции «По рекам памяти», в составе которой были граждане России, Литвы и Италии. Летом 2019 года они приехали на место бывшего поселка для спецпоселенцев Галяшор. Здесь сохранилось кладбище, где похоронены сосланные поляки и литовцы. Причем, это была не первая подобного рода волонтерская экспедиция, участники которой ухаживают за могилами своих соотечественников и приводят в порядок территорию кладбища.

Об этом корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с руководителем Пермского «Мемориала» Робертом Латыповым.

Избирательное правоприменение с националистическим уклоном

«Мы закончили работу на урочище Галяшор, и Леонид Николаевич приехал за нами на тракторе, чтобы отвезти в поселок Велва-База. В этот момент появились силовики, и там же на месте начались допросы, в том числе и его. И сразу стало понятно, что будет привлечение к ответственности», – рассказал Латыпов.

По его словам, прибывшие силовики, открыто заявили, что основания для возбуждения административных дел, грозящих штрафами, явно налицо, а сотрудники полиции на следующий день сообщили о возбуждении против Леонида Ладанова уголовного дела по факту рубки леса. Еще через два дня было возбуждено уголовное дело по фиктивной регистрации иностранных граждан.

Дело в том, что Ладанов зарегистрировал приехавших литовцев в своем доме, а поселил в более просторном доме своей матери. Причем расстояние между этими домами составляет несколько сот метров. Что же касается рубки леса, то так местные власти охарактеризовали работу участников экспедиции «По рекам памяти» по благоустройству кладбища спецпереселенцев.

Административные дела были возбуждены против пятерых литовских участников экспедиции, против Пермского «Мемориала» в целом и против руководителя организации. По всем делам были назначены штрафы, однако, против литовцев дела были закрыты несколько месяцев назад, а в отношении «Мемориала» и Роберта Латыпова Пермский краевой суд закрыл дела 19 и 20 мая.

Комментируя этот случай, Роберт Латыпов обратил внимание, что изначально штрафы были назначены только литовским участникам проекта. С его точки зрения, налицо избирательное правоприменение, да еще и с националистическим уклоном.

«Отчитаться о проделанной работе, чтобы лучше выглядеть в глазах Москвы»

Литовский политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис с такой оценкой в целом согласен. «Действительно, почему-то под радар российского правосудия попал коллега, который принимал у себя литовских граждан», – заметил он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

В этой связи Витис Юрконис вспомнил о волонтерской акции «Миссия Сибирь», участники которой приезжали из Литвы в те места бывшего «Архипелага Гулаг», где были похоронены их соотечественники. Два года назад Россия прекратила выдачу виз участникам этой акции.

«Но, насколько я понимаю, отдельные люди, у которых есть российские визы, продолжали эту миссию в частном порядке и приводили в порядок могилы своих родных и близких. И чисто по-человечески, я думаю, это – нормальное явление. А теперь в подобную ситуацию попали коллеги из Перми. Конечно, смущает селективный подход, что меры были приняты против граждан Литвы. И, мне кажется, случай с оштрафованным пенсионером (Леонидом Ладановым – А.П.) беспокоит правозащитников в России. Потому что это довольно необыкновенная история», – считает литовский эксперт.

Он также полагает, что все происходящее вокруг участников экспедиции в Галяшор – очередное доказательство болезненного отношения российских властей к вопросам исторической памяти. «Возможно, местные власти хотели отчитаться о проделанной работе, чтобы лучше выглядеть в глазах Москвы. В целом понятно, что никакого нормального правосудия в данном случае нет, и я слышал от российских коллег, что они будут обращаться в следующие судебные инстанции и обжаловать это решение. Возможно, дело дойдет и до Европейского суда по правам человека, если российские суды будут интерпретировать эту ситуацию подобным образом. Потому что оштрафованный пенсионер, если взглянуть на ситуацию непредвзято, не совершил ничего криминального», – уверен Витис Юрконис.

«Вряд ли это обрадует российские власти»

То, что последнее слово в деле Леонида Ладанова не сказано, подтверждает и Роберт Латыпов.

Во-первых, считает он, обвинительный приговор в отношении Ладанова был, фактически, предопределен. «Все прекрасно знают, что если дело не удалось развалить на начальном этапе и оно попадает в суд, то, как показывает практика, менее 1% уголовных дел в России получают оправдательный вердикт. И более 99% дел в российских судах заканчиваются обвинительным приговором», – напомнил собеседник «Голоса Америки». И добавил, что при рассмотрении дела Леонида Ладанова судья не принял во внимание свидетельские показания, указывавшие на его невиновность. С другой стороны – суд не пошел на обострение ситуации и вынес самый мягкий вердикт из всех возможных. Ведь по статье, инкриминируемой Леониду Ладанову, предусматривался либо штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

«Конечно, адвокаты Леонида Николаевича будут обжаловать это решение и все-таки добиться справедливого вердикта. Если обвинительное решение будет подтверждено в вышестоящих инстанциях, мы объявим народный сбор (денег на выплату штрафа в 100 тысяч рублей – А.П.). Собственно говоря, ко мне уже поступают предложения и из Литвы, и из Перми, и из других регионов России по поводу того, чтобы собрать деньги. Понятно, что мы это сделаем, и Леониду Николаевичу не надо будет выплачивать их из собственного кармана, из той маленькой пенсии, которая у него есть», – уверен руководитель Пермского «Мемориала».

При этом Роберт Латыпов подчеркивает, что, если дело дойдет до сбора денег в поддержку Леонида Ладанова, то это будет сделано с максимальной оглаской. «И вряд ли это обрадует российские власти. Но в любом случае мы будет вести обжалование до победного конца, включая ЕСПЧ», – пообещал он.