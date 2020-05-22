В Башкирии признали экстремистской организацию “Башкорт”: она якобы призывала к отделению от России

22.05.2020, 17:55, Новости дня

Верховный суд Башкирии 22 мая признал экстремистской незарегистрированную общественную организацию “Башкорт” и запретил ее деятельность.

Соответствующий иск был подан прокуратурой республики. Силовики посчитали незаконными народные сходы, которые устраивает организация: они якобы использовались “для призывов к экстремистской деятельности” и “возбуждения ненависти либо вражды”. Судья Верховного суда Башкирии Гузель Фархутдинова удовлетворила этот иск. На вынесение решения у нее ушло 20 минут.

“Согласно заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности”, – сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат организации сообщил, что будет подавать апелляционную жалобу, чтобы оспорить решение суда.

Среди главных претензий прокуратуры к движению было то, что в деятельности “Башкорта” участвуют старейшины Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметишин и Айрат Дильмухаметов, ранее осужденные за экстремизм.

Также организацию обвинили в призывах к отделению от России. По версии прокуратуры, на одном из съездов башкир председатель “Башкорта” Фаиль Алчинов выступая произнес фразу: “На курултае надо принять решение о самостоятельности Башкортостана от России”. Адвокаты настаивали на “подложности” этого доказательства прокуратуры из-за неправильного перевода слов.

Участники организации говорят, что давление на “Башкорт” началось после акции по защите горы Куштау, которую власти республики передали “Башкирской содовой компании” для добычи известняка.