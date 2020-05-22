В армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ»
22.05.2020, 17:53, Новости дня
В российскую армию поставили первую партию артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» в войска. Основа его огневой мощи – пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем», – сообщили в корпорации, передает ТАСС.
Испытания САУ «Коалиция-СВ» ранее сняли на видео.
До этого сообщалось, что опытную партию из четырех образцов «Коалиция-СВ» отправили после успешных заводских испытаний в воинскую часть, где комплексы прошли войсковые испытания.
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