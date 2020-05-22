Эксперты NASA считают размещение ядерных реакторов на Луне “отличной идеей”

22.05.2020, 17:53, Разное

Зарубежные специалисты NASA всерьез раздумывают над перспективами размещения ядерных электростанций на Луне. К таким решениям экспертов подтолкнула деятельность экологических активистов, активно ратующих за запрет ядерной энергетики на Земле.

Как пишет профильное издание Chemical&Engineering News, по общему мнению многих представителей NASA, естественный спутник Земли для размещения ядерных реакторов является идеальным вариантом. Во-первых, отсутствие атмосферы на Луне абсолютно исключает необходимость разработки мероприятий по снижению вредных выбросов. Во-вторых, поверхность спутника не имеет почвы, следовательно, ядерная энергетика не будет угрожать плодородию. Однако самым главным фактором привлекательности обсуждаемой гипотезы можно считать то, что перемещение людей по космическому телу изначально осуществляется в скафандрах – то есть, опасным фактором наличия радиации можно также пренебречь. Примечательно, что в качестве новых мест размещения АЭС специалисты видят не только Луну, но и в перспективе – Марс.

К слову, такая версия, по мнению исследователей, автоматически решает вопрос обеспечения энергоресурсами в случае будущей колонизации Красной планеты. Причем монтаж ядерных объектов на космических “стройплощадках” предполагается вести в два этапа: вначале укрупненные части реакторов будут транспортированы к месту размещения, а уже потом по месту последует окончательная сборка. Впрочем, если с Луной такая перспектива кажется абсолютно реальной уже в скором времени, то, учитывая большую удаленность Марса, идея с размещением ядерных электростанций на нём еще требует длительной проработки.