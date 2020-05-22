 

Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

22.05.2020, 17:53, Новости дня

Махачкала будет закрыта на въезд и выезд с 23 по 26 мая в целях недопущения распространения короанвируса, сообщил мэр города Салман Дадаев.

«Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор», – написал градоначальник в своем Instagram.

Напомним, министр Здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, перестало расти число пациентов реанимации.

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой поддержки Дагестану для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, по линии Минздрава республике Дагестан сейчас оказывается помощь с медицинскими кадрами, а также помощь с поставками дополнительного оборудования и лекарствами. 



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