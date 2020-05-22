В РФ начали набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

22.05.2020, 17:48, Новости дня

Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса, сообщается в официальной группе института в соцсетях.

Поучаствовать в эксперименте могут взрослые здоровые россияне, которые не были носителями коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении во ВКонтакте.

Уточняется, что у добровольца не должно быть вредных привычек, психических расстройств, хронических заболеваний в фазе обострения, для женщин – отсутствие беременности или периода лактации.

Известно, что за участие в испытаниях положена денежная компенсация и страховка граждан от возможных рисков.

«В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Подробная информация об исследованиях, в том числе информация о сроках проведения и размере компенсационных выплат, будет представлена позже», – сообщается на сайте.

Кроме того, как отметил замдиректора НИИ Роспотребнадзора, первые результаты исследования вакцины от коронавируса на людях появятся в РФ в начале июля.

Напомним, неофициальные испытания вакцины от коронавируса уже прошли на добровольцах-сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава.