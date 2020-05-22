Эллен Дедженерес сделала своей 90-летней матери подарок на день рождения, и она его не оценила

22.05.2020, 17:40, Разное

На карантине салонные процедуры по-прежнему остаются для многих недосягаемой мечтой – и редко какая знаменитость решается нарушить правила самоизоляции подобно Хайди Клум. О стрижке накануне дня рождения мечтала и мама телеведущей Эллен Дедженерес Бетти – и любящая дочь решила подарить ей салонный уход прямо в день 90-летия. Правда, Эллен так резво принялась за дело, что кажется, напугала маму своим энтузиазмом.

Почему я позволяю тебе делать это со мной?

– задает риторический вопрос Бетти на видео, которое Эллен выложила в Instagram через день после дня рождения. Для того, чтобы подровнять волосы матери, она воспользовалась не ножницами, а триммером. И параллельно пыталась убедить маму, что бояться ей нечего:

Не волнуйся, это не слишком коротко. И поверь мне, ты не хочешь, чтобы я взяла в руки ножницы.

Закончив процесс, Эллен спросила у матери, понравилась ли ей стрижка – ответ оказался совсем не восторженным:

Пока не очень, но, наверное, когда я помоюсь и сделаю укладку… Ой, ты действительно постригла меня слишком коротко!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)21 Май 2020 в 2:30 PDT

В интервью Эллен Дедженерес не раз говорила, что старается заботиться о своей матери и налаживать с ней хорошие отношения. Впрочем, бывали времена, когда телеведущая не рассказывала Бетти всей правды о себе: например, Эллен долго скрывала от мамы, что, когда она была подростком, к ней приставал ее отчим.

Я долгое время не хотела говорить об этом маме, потому что защищала ее и не хотела разрушать ее счастье. А затем я все же призналась – и она не поверила мне и прожила с ним еще 18 лет,

– призналась ведущая на шоу Дэвида Леттермана в 2019 году. Впрочем, сейчас мать и дочь явно относятся друг к другу с большим пониманием и, по-видимому, проводят карантин вместе. Кстати, помимо стрижки Эллен также смонтировала ко дню рождения Бетти милый ролик, в котором видно то, какое активное участие женщина принимает в работе своей знаменитой дочери – и какие приятные бонусы от этого получает. Работа оператором на съемках, велосипед от Тома Круза и поцелуй от Дениса Куэйда – именно из таких эпизодов состоит жизнь Бетти благодаря Эллен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)20 Май 2020 в 12:08 PDT

Из каких сценок же состоит карантинная жизнь самой Дедженерес, можно увидеть в ее Instagram. В последние месяцы телеведущая стала особенно часто записывать видео для этой площадки и делиться способами – чаще всего не особо полезными – скоротать время в самоизоляции.