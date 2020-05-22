Почему на актрису Кристен Белл ополчились интернет-пользователи и причем тут ее 5-летняя дочь

22.05.2020, 17:40, Разное

Быть знаменитой актрисой – значит ходить по минному полю из мнений поклонников, фолловеров в соцсетях, а когда и недоброжелателей. Быть знаменитой актрисой и матерью – значит получать этот шквал критики и непрошенных советов в двойном размере. На мнение о том, что она плохая мать и неправильно воспитывает своих детей, натолкнулась и актриса Кристен Белл, известная многим по сериалу “Вероника Марс”. Интернет-пользователи решили, что лучше Кристен знают, как именно ей стоит обращаться с ее 5-летней дочерью Дельтой от брака с актером Дексом Шепардом (также Кристен и Декс воспитывают 7-летнюю Линкольн). Поводом же для возмущения общественности стал новый выпуск шоу Momsplaining With Kristen Bell, в котором актриса рассказала о том, как проводит карантин с мужем и детьми, а также поделилась довольно личными подробностями воспитания дочек.

Моя старшая дочь уже в 21 месяц пересела на горшок. Мы просто предложили ей начать пользоваться туалетом, и после этого она ни разу больше не носила памперс. Мы с мужем даже смеялись над этим: “Почему все говорят, что это так сложно. Да это же просто – скажи своему ребенку использовать уборную, и все”.

Кристен Стюарт и ее дочери Линкольн и ДельтаОднако подобный трюк, по словам Кристен, совсем не сработал с 5-летней Дельтой:

Сейчас моя пятилетняя дочка все еще ходит в подгузниках. Потому что каждый ребенок разный.

Интернет-пользователи в комментариях под этим роликом поспешили не согласиться с актрисой:

– Ей почти 6, а она все еще в подгузниках? Что-то тут не так.

– А если ребенок ходит в школу или детский сад, что тогда? Ей меняют подгузник прямо там?

– Уверен, в будущем это приведет к серьезным проблемам.

– Это очень личная информация. Она не имеет права рассказывать миру такое только потому, что она знаменитость. Не думаю, что ее дочь обрадуется, когда увидит эту информацию о себе в будущем.

Кристен Стюарт на шоу Momsplaining With Kristen BellПримечательно, что, рассказывая такие детали про своих дочек, Кристен Белл при этом отказывается показывать девочек прессе и подписчикам и каждое их фото в Instagram закрывает смайликами. Кстати, недавно один такой снимок актриса сопроводила небольшим эссе про воспитание детей:

Я воспитываю женщин, которые не боятся спорить и высказывать свое мнение. Не ссоры ради, а чтобы они могли использовать свой голос, когда это будет нужно. Чтобы они не боялись высказываться и быть красноречивыми. Чтобы принимали в жизни активное участие.

7-летняя Линкольн и 5-летняя Дельта