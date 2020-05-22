Трамп приказал приспустить флаги США в знак траура о погибших от COVID-19

22.05.2020, 17:40, Новости дня

Дональд Трамп принял решение приспустить государственные флаги Соединённых Штатов на три дня, чтобы почтить таким образом память людей, погибших от пандемии коронавируса, пишет Business Insider. По данным издания, ранее с просьбой совершить такой жест к моменту, когда количество погибших от COVID-19 в стране достигнет 100 тыс., обращались лидеры Демократической партии. Между тем, по американским прогнозам, число смертей от инфекции достигнет этой планки к 1 июня.



Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг дал указание приспустить американские флаги на зданиях федерального правительства и государственных памятниках страны на ближайшие три дня «в память об американцах, жизни которых унёс коронавирус», пишет Business Insider.

Как подчёркивается в материале издания, ранее сделать такой шаг американского лидера призвали лидеры Демократической партии — спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер. Обратившись к президенту в письме, Пелоси и Шумер попросили его приспустить флаги в «тот скорбный день, когда мы, подведя итоги, узнаем, что количество смертей достигло 100 тысяч»; по их мнению, подобный шаг «послужит в качестве так нужного всем гражданам нашей страны жеста общенационального траура».

Решение приспустить государственные флаги в знак траура в США имеют право принимать президент, губернаторы штатов и территорий, а также местные лидеры, отмечает обозреватель BI. Кроме того, на территории отдельных зданий и на военных кораблях это могут делать лидеры федеральных министерств ведомств, пишет журналист.

По данным Business Insider, государственные флаги в США также будут приспущены и в понедельник в честь Дня поминовения — отмечаемого в последний понедельник мая национального дня памяти американских военнослужащих, погибших во всех военных конфликтах. Традицию приспускать в этот день флаги с восхода солнца до полудня Америка соблюдает с 1954 года, когда её официальным указом установил президент Дуайт Эйзенхауэр.

По состоянию на четверг, от коронавируса погибли 94560 американцев, а число заразившихся COVID-19 составляло более 1,57 млн, пишет BI. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что согласно 12 различным моделям прогнозирования страну в ближайшее время ждёт рост смертности, а планки в 100 тыс. погибших она достигнет уже к 1 июня.