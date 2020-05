В авиакатастрофе в Пакистане есть выжившие

22.05.2020, 17:31, Новости дня

Во время крушения самолета Pakistan International Airlines, которое произошло днем 22 мая в Пакистане, выжили по крайней мере два человека. Об этом рассказал журналистам министр информации провинции Синд Насир Хуссейн Шах, сообщила газета Dawn.

Он сказал, что они госпитализированы. Других подробностей чиновник не сообщил.

Среди выживших, по данным телеканала Geo TV, – президент Bank of Punjab Зафар Масуди. Банкир находится в больнице Darul Sehat Hospital в Карачи. В госпитале рассказали журналистам, что жизнь Масуди вне опасности. Он получил переломы костей бедра и ключицы. По данным телеканала, Масуди в сознании и уже говорил с родными по телефону.

Официальный представитель правительства провинции Синд Муртаза Вахаб назвал в Twitter имя еще одного выжившего – это Мухаммад Зубаир. Местные чиновники уже посетили Зубаира в больнице.

So far i can confirm that 2 passengers on board the PIA plane have miraculously survived the crash. Their names are Zafar Masood & Mohd Zubair. Both are in stable condition. Keep praying for others

— SenatorMurtaza Wahab (@murtazawahab1) May 22, 2020

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * pic.twitter.com/qYfrJEXANj

— Senator Saeed Ghani (@SaeedGhani1) May 22, 2020

Газета Pakistan Today со ссылкой на источник сообщила, что выжил также глава лахорской муниципальной организации Urban Unit Халид Шердил.

Самолет врезался в землю хвостовой частью, и, по предварительным данным, в авиакатастрофе выжили те, кто находился в передних рядах. У Масуди и Шердила были места 1C и 1F.

Самолет Airbus A320-214 потерпел крушение днем 22 мая. Он летел из Лахора в Карачи и упал в нескольких километрах от аэропорта, в жилом квартале Карачи. По данным местных властей, в результате авиакатастрофы повреждено несколько домов, есть пострадавшие и, возможно, погибшие среди местного населения.

Tragic

PIA flight PK-8303 crashed in a residential area near Karachi airport causing damage to several households. #BreakingNews #planecrash pic.twitter.com/zvU8MF52Zw

— Danyal Gilani (@DanyalGilani) May 22, 2020

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неисправности. Телеканал Dunya News опубликовал запись последнего разговора пилота. Он сказал диспетчеру, что “потерял двигатель”, после чего подал сигнал бедствия.

Сколько человек находилось на борту, до сих пор неизвестно. Газета Dawn и телеканал Geo TV сообщили, что их было 98, Pakistan Today и Express Tribune – 99.

Шах сказал, что власти продолжают собирать данные о погибших и пострадавших. По информации источников Pakistan Today, в авиакатастрофе могло выжить до 40 человек.