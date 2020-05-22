Рассмотрение дела о захвате украинских кораблей в Черном море в Международном трибунале займет три – пять лет – эксперт

22.05.2020, 17:31, Новости дня

Рассмотрение дела о захвате российскими военными кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и членов их экипажей в Черном море в ноябре 2018 года в Международном трибунале по морскому праву может занять от трех до пяти лет. Такое мнение в комментарии “Обозревателю” высказал эксперт по морскому праву Богдан Устименко.

“Этот арбитраж был создан на основе Конвенции ООН по морскому праву. Конвенция военные вопросы не регулирует, но в [Конвенции] есть статья об иммунитете военных кораблей. Россияне не имели права захватывать [украинские] корабли, ведь они шли из Одессы в Мариуполь, а Керченский пролив имеет статус международного”, – подчеркнул Устименко.

Он напомнил, что за два месяца до захвата трех кораблей через Керченский пролив проследовали два корабля ВМС Украины “Донбасс” и “Корец”. “И никаких проблем не было”, – отметил эксперт.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

22 мая Украина передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков. “Мы начинаем новый этап в борьбе за справедливость и противодействии российской агрессии в международных инстанциях”, – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.