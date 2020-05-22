 

В Малайзии оправдали украинку, приговоренную к пожизненному заключению за перевозку кокаина

22.05.2020, 17:31, Новости дня

13 мая в Малайзии оправдали украинку Клавдию Лопатенко, которую в 2018 году приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков. Об этом сообщил 22 мая в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения. Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений. Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 года Федеральный суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине”, – написал он.

По слова дипломата, защита прав украинцев за рубежом – одна из ключевых задач, которые он ставит перед коллегами в МИД.

Після майже п’яти років перебування за ґратами в Малайзії громадянка України Клавдія Лопаткіна повернулася додому.Одна…

Posted by Dmytro Kuleba on Reede, 22. mai 2020

Лопаткину задержали в конце декабря 2015 года. В МИД Украины рассказали, что украинка везла кокаин в коробках для шоколада, упакованный в обертки для конфет. По данным следствия, Лопаткина привезла два пластиковых пакета с 1,5 кг кокаина из Дубая (ОАЭ) в столицу Малайзии Куала-Лумпур, а затем на малайзийский остров Пенанг.

В декабре 2017 года суд оправдал украинку, но сторона обвинения обратилась в Апелляционный суд и просила для нее высшую меру наказания – смертную казнь.

В ноябре 2018 года Лопаткину приговорили к пожизненному заключению.

По законам Малайзии, украинке грозила смертная казнь. В момент задержания Лопаткина была беременна. За время пребывания под стражей она родила дочь. От смертного приговора ее спасла качественная работа украинских правоохранителей и дипломатов, отмечали в украинском МИД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с врачами из России

27.03 / Отец Гандзюк об отстранении Трепака: Венедиктова начинает свой путь со лжи

17.05 / Компенсация за риск: все врачи, работающие с COVID-19, получат денежные премии

28.04 / Набиуллина выступила против запрета микрофинансовых организаций

10.05 / Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне

04.05 / Трамп скорректировал прогноз смертности от коронавируса в США

18.05 / Тбилиси упрекнул Запад за вмешательство во внутренние дела Грузии

07.05 / “Коммерсант”: Полковник ФСБ получал ежемесячно по €100 тысяч за покровительство банку

23.04 / Проект «Морской старт» заморозили «до лучших времен»

07.04 / Трамп присвоил Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска