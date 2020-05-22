Личное: Всё плохо!

22.05.2020, 17:30, Разное

Великий артист больших и малых ролей в стриптизе Сергей Глушко, известный под клубным псевдонимом Тарзан, выразил всеобщее настроение, царящее сейчас в шоубизнесе:

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем».



Фото: Соцсети

И действительно, ведь всё отменили! Бабушки — сучки старые! — получают пенсии, а артист пенисом Тарзан сидит на шее жены-поросёнка, у которой тоже нет ни одного выступления!

Кто виноват? По мнению Тарзана, пенсионеры! И Сергей не успокоился и развил ситуацию.

Мы, говорит, страдаем, хотя вы уверены в противоположном!

«Мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом.

Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Нам, не имеющим возможности сейчас заработать, еще и предъявляют требования: мол, давайте еще и врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! Мы ни копейки не имеем!»

То есть, по логике Тарзана (если она у него вообще есть — эта логика), несчастные пенсионеры у нас купаются в достатке, а вот артисты, к коим Сергей причисляет себя, ещё долгое время будут страдать без заработков.

Их последними подключат к жизнедеятельности.

На протяжении многих лет эти горе-артисты лупили бабло с выступлений. Кто голосом голосил, кто — голыми сиськами. Жили на широкую ногу, скупали особняки, премиальные автомобили, жрали за пятерых, матерели, кабанели, а вот теперь пришла беда — люди живут без них!

Зависть к пенсионерам сочится из уст Тарзана. Пенсии старики получают — ну, не гады ли?! Целых 15 тысяч имеет заслуженная учительница, 40 лет отпахавшая в школе. 14’900 имеет врач, отдавший здоровье своим пациентам!

Ну, не гады ли в самом деле?! И это в то время, когда Тарзану жрать, кроме кабанихи Натахи, нечего.

Как же тяжело и сложно жить лучшим людям страны! До пенсии далеко, а все деньги уже спустили. Работать хочется — аж член чешется, но Сергею позволят вернуться к деятельности последним.

Я не знаю, как помочь Сергею, хотя и очень хочу. Может быть, пока все шоу трансвеститов в стране под запретом, ему пойти поработать на стройку?

Ну, а чего? Парень он сильный, легко сможет намесить раствор, поднести кирпичи, а в перекур станцует пацанам ламбаду для поднятия настроения.

Или можно пойти в доставку курьером. Санитаром в больницу — переворачивать пациентов в коме. Физической силе Тарзана можно найти применение всюду — да, вон, хоть дороги мести, вместо трактора!

Может, тогда и деньги появятся?

Легко ведь организовать бригаду «чёрных дыр» и не одну такую! Тарзан с Натахой — доставят еду и станцуют. Певица Зара, подметая улицу, может петь приятно. Наркопитомца Рудковской легко послать на обеды к строителям — лучшего собутыльника, чем Дима Билан, трудно найти — он вежливый и после первого стакана сразу заваливается на бок!

Бедные дырки! Мне вас так искренне жаль! Может, сейчас вам пришло время хоть раз в жизни чуть-чуть поработать, чтобы не глотать сопли от зависти к пенсионерам?