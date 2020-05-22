Авиаэксперт назвал вероятную причину катастрофы пассажирского лайнера в Карачи

22.05.2020, 17:30, Новости дня

Самолету в аварийном состоянии, совершающему посадку в аэропорту, расположенном в черте города, может не хватить пространства для маневра, что и случилось, скорее всего, в пятницу в Карачи, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

В пакистанском городе Карачи 22 мая за минуту до посадки упал пассажирский самолет. Авиалайнер не успел долететь до аэропорта – крушение пришлось на жилые дома. На борту находились 103 человека, по меньшей мере двое из них выжили. Власти Пакистана считают, что возможно произошел технический сбой.

«Взлет и посадка самолета – самые опасные этапы полета. В случаях отказа двигателя, например, лайнер вынужден совершить посадку в ближайшем аэропорту. Но если он расположен в черте города, как аэропорт Карачи, самолету в аварийном состоянии приходится соблюдать большую дистанцию, может не хватить градиента набора высоты (один из ключевых элементов при маневрировании при взлете и посадке – прим. ред.), что и приводит к падению воздушного судна. Думаю, это и стало причиной авиакатастрофы сегодня», – говорит Романов.

Эксперт также объясняет, что во время взлета и посадки пилоты имеют намного меньше времени для предотвращения какой-либо иной проблемы, нежели во время горизонтального полета. Самолет находится слишком близко к земле и быстро двигается.

Президент Владимир Путин выразил соболезнование главе Пакистана в связи с крушением пассажирского самолета.