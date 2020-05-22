 

Ученые: Социальная изоляция вполовину повышает вероятность сердечных приступов

22.05.2020, 17:30, Разное

Социальная изоляция практически вполовину повышает вероятность возникновения сердечных приступов и летального исхода от всех причин. К такому выводу пришли исследователи из Германии после анализа данных более 4000 человек, возрастом от 50 лет.
Специалисты, представляющие Университетскую больницу, расположенную в городе Эссен, наблюдали за 4316 пациентами с 2000-2003 года в течении 13 лет. На начальном этапе изучения участники не имели проблем с сердечно-сосудистой системой.

Авторы учитывали такие факторы как: социальный статус, семейное положение, проживание с кем-нибудь, общение с родными и друзьями, причастность к политическим, религиозным, общественным, спортивным или профессиональным организациям. Согласно социальным контактам участники получали баллы. Так, 0 баллов получал те, кто был холостым или овдовевшим, контактирующие с близкими получали больше баллов. Эксперты разделили добровольцев на четыре группы в зависимости от полученных оценок. Те, кто имел 0 или 1 балл, считались социально изолированными.

По словам доктора Янина Гроневольда, для здоровья сердца прочные социальные связи играют большую роль. Их можно сравнить с ролью здорового кровяного давления, нормального уровня холестерина и приемлемого веса.

Во время исследования удалось выявить 339 случаев инфарктов или инсультов. Скончались 530 участников. Это позволило сделать вывод: из-за отсутствия социальной интеграции вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 44%, а риск летального исхода повышается на 47%.



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