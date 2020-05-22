Антонов: Договор по открытому небу отвечает интересам безопасности самих США

22.05.2020, 17:30, Новости дня

Договор по открытому небу отвечает интересам безопасности самих Соединенных Штатов и одинаково полезен его сторонам, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Твердо убежден, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, Соединенных Штатов Америки, Канады», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

Отмечается, что заявление США о намерении выйти из договора не стало неожиданностью для Москвы.

Кроме того, РФ не делает трагедии из выхода США из Договора по открытому небу, у Москвы есть адекватные ответы на действия Вашингтона, сообщил посол.

«Мы не делаем трагедии из этого шага, у нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединенных Штатов Америки. Очень печально, грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности», – отметил Антонов.

Напомним, в четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Тем временем директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что у РФ заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора.

Ранее Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН.