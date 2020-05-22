Задержан первый фигурант дела о пожаре в доме престарелых в Москве

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22.05.2020, 17:30, Новости дня

Следователи задержали первого фигуранта уголовного дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы, Следственный комитет требует его ареста, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июля в отношении Колодного Александра Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), – сказала она ТАСС.

Кокая отметила, что обвиняемый работает на должности техника ООО СК «Третий возраст».

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.



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