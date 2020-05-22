Российский спутник зафиксировал очищение атмосферы над Уханем за время пандемии

22.05.2020, 17:30, Разное

Российские специалисты получили оперативные данные со спутника, сканировавшего состояние атмосферных слоев над городом Ухань. По данным экспертов, атмосфера над населенным пунктом за время пандемии коронавируса значительно очистилась.

Как пояснила пресс-служба холдинга “Российские космические системы” (РКС), в процессе сравнительного анализа были использованы два фотоснимка. Первый из них был сделан еще марте прошедшего года – задолго до начала эпидемии коронавируса в этом населенном пункте. Второй же был снят совсем недавно спутником “Метеор-М” №2-2, уже после завершения карантинного периода в городе. По информации представителей РКС, поздний снимок наглядно демонстрирует существенное очищение атмосферы над городом. Также, по словам Юрия Гектина, главного конструктора многозонального сканирующего устройства МСУ-ГС, размещенного на спутнике, фотографии Уханя были выполнены в режиме спектрального диапазона, чувствительного в процессе наблюдений сквозь атмосферные загрязнения. Как заявил эксперт, фотоизображения продемонстрировали большую разницу в показателях прозрачности атмосферы между периодами, а следовательно, и уровень экологического воздействия промышленных факторов на окружающую среду.

Стоит отметить, что “Метеор-М” №2-2 является спутником, входящим в состав второй серии инновационных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Традиционно такие аппараты служат для оперативной передачи информации при определении прогноза погоды, в рамках мониторинга состояния озонового слоя и насыщенности радиацией в космическом пространстве вокруг планеты. Кроме вышеупомянутого сканирующего устройства агрегат оснащен модулем, проводящим температурное и влажностное зондирование атмосферы, гелиогеофизическим аппаратурным комплексом и другой целевой аппаратурой.