Сообщество «Большой перемены» проведет концерт для школьников

22.05.2020, 17:16, Новости дня

В субботу в сообществе всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» во «ВКонтакте» пройдет онлайн-концерт «Твой день».

«Более двух месяцев школьники всей страны находятся на самоизоляции – занятия проходят дистанционно, а со своими друзьями ребята могут встретиться только в онлайне. Впереди лето – раньше школьники, родившиеся в летние месяцы, оставались без внимания своих одноклассников. Сообщество «Большой Перемены» запускает новую традицию – в свой праздник школьники точно не останутся без друзей – именинников поздравят российские артисты и более 300 тыс. участников официальной группы конкурса», – говорится в релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В праздничном концерте примут участие артисты Валерия, Валерий Сюткин, Родион Газманов, финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева, трио «Экспромт», квартет «Триумф», шоу-дуэт «ВишнЯ», Поля Запольская, Владимир Бабенко, Радмира и Софья Мантулины.

Мероприятие организовано при участии арт-кластера «Таврида». Выпускники «Тавриды» примут участие в праздничном концерте наравне с известными артистами. Молодые исполнители поздравят школьников с днем рождения и исполнят для них песни собственного сочинения.

Конкурс «Большая перемена» – это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня. Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «Проектория», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.