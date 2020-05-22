Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН

22.05.2020, 17:16, Новости дня

Москва ждет от Вашингтона список российских объектов, которые американские самолеты снимали за последние годы в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщил МИД.

«Рекомендуем Вашингтону огласить весь список российских объектов, съемку которых они проводили в последние годы. Пользуясь своими правами по ДОН, РФ действовала строго в рамках его положений, и никаких претензий в этом отношении к нам у американских коллег ранее не возникало. Очевидно, что теперь, испытывая острый дефицит аргументов в оправдание своих действий, противники ДОН были вынуждены прибегнуть к использованию этого надуманного тезиса», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Россия не удивлена выходом США из договора, так как это решение вписывается в линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области.

«Администрация США действует по шаблону, отработанному при выходе из Договора о РСМД. Главное при этом – выдвинуть обвинения в адрес России, чтобы прикрыть свои деструктивные действия. На озвученные американской стороной претензии мы уже десятки раз отвечали – и публично, и в различных дипломатических форматах», – отметили в ведомстве.

Москва обратила внимание на тот факт, что новое обвинение о том, что РФ якобы использует получаемую в ходе ДОН информацию о критической инфраструктуре США и Европы для «нацеливания» оружия, выдвинуто той стороной, которая с самого начала настаивала на открытии для наблюдательных полетов всей территории государства-участника.

«США пытаются создать впечатление, что сами они, их союзники и единомышленники безупречно выполняли ДОН. Это не так. У нас есть к ним немало вопросов, и некоторые весьма серьезные. Однако американская сторона практически всегда уходила от их обсуждения или затягивала выполнение своих обязательств, порой на многие годы. Но «встречно» настаивала на незамедлительном выполнении своих требований», – указали в МИД.

Россия открыта к равноправному, направленному на взаимный учет интересов диалогу, но США на это не настроены, отметили в министерстве.

«Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб. Не укрепится и безопасность самих США, а их авторитет в международных делах точно пострадает. Деструктивный курс на слом ДОН ставит под вопрос договороспособность и последовательность Вашингтона. Это вызывает серьезные опасения даже у союзников этой страны», – подчеркнул МИД.

Ранее сообщалось, что РФ намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу, пока он в силе. Той же позиции придерживается Британия. А Китай видит в выходе США из Договора по открытому небу угрозу.

Кроме того, Германия и Швеция, отказавшиеся выходить из Договора, призвали США пересмотреть свое решение.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях выхода США из ДОН для России.