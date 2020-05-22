Путин распорядился выделить 1 млрд рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

22.05.2020, 17:16, Новости дня

Минпромторг выделит в 2020 году более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для бесплатного обеспечения ими волонтеров, соцорганизаций и медицинских организаций. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделить в 2020 году из резервного фонда президента РФ 1,057 млрд руб. Минпромторгу РФ на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям, в том числе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг России», – цитирует документ ТАСС.

Ранее Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.