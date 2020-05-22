 

Путин распорядился выделить 1 млрд рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

22.05.2020, 17:16, Новости дня

Минпромторг выделит в 2020 году более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для бесплатного обеспечения ими волонтеров, соцорганизаций и медицинских организаций. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделить в 2020 году из резервного фонда президента РФ 1,057 млрд руб. Минпромторгу РФ на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям, в том числе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг России», – цитирует документ ТАСС.

Ранее Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Фельдшер скорой помощи взывает к россиянам: Включайте голову! Сидите дома!

17.05 / Губернаторы штатов призывают сохранять социальную дистанцию

22.05 / Политолог Дзивидзинский: Сытник получал от Йованович рекомендации по резонансным делам

27.03 / РФПИ начал разработку системы, способной делать 5 тыс. тестов на COVID-19 в день

03.05 / Водитель BMW устроил погоню за велосипедистом в Петербурге. Видео

09.04 / В ВОЗ оценили меры РФ против коронавируса

22.04 / Дату голосования по Конституции выберут с учетом безопасности россиян

25.04 / Китай отправил в КНДР медиков для консульттрования Ким Чен Ына

28.04 / Hyundai Elantra получит спортивную версию Elantra N Line

14.04 / В ВОЗ не увидели приближения пика распространения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска