Личное: С ним чувствует себя женщиной

22.05.2020, 17:13, Разное

Любимый мужской жанр.

vadimar2016

Здравствуйте, Эволюция. Очень надеюсь, что моё письмо попадёт на разбор.

Мне 34, жене 29, общий сын (на момент написания письма – 3,2 года). Живем гражданским браком чуть более 7 лет.

Гражданский брак именно моя принципиальная позиция, которую я обозначил жене в самом начале отношений и в принципе не считаю, что обманул чьих-то надежд, т.к. был предельно откровенен. Понимаю, что вероятно она надеялась на замужество, но переступить через себя мне было сложно. Хотя, до описываемых событий я уже думал об узаконивании отношений, в целях защиты жены и ребенка в случае моей смерти или подобных событий.

(Дальше он будет описывать, как жена его бросила. Но вот в самом начале письма – про его косяк. При большой значимости жены – это довольно большой косяк. Семь лет живут, ребенку три, а он не женат на ней. Ну куда это годится? Помните ситуацию Пети в ФС? Он тоже не хотел жениться, думая, что так защитит свое имущество, и ему было что защищать, он богат. Но когда Белоснежка решила уйти, Петя вдруг понял, что у него во много раз меньше рычагов без брака. Брак при большой значимости жены выгоден мужу. Кто опишет почему?)

Принципиальная позиция не узаконивать брак сложилась до знакомства с текущей женой, в тот момент меня бросила невеста перед свадьбой. И дело не в том, что я боюсь повторения событий, а в том, что в тот период я сильно переживал, читал, изучил очень много историй того, как неверные жены помимо боли, причиняемой мужьям еще и оставляли их с голым задом на улице, т.ч. данные риски я полностью исключил. При этом, положа руку на сердце могу сказать, что в случае если бы я разлюбил и ушел из отношений, то оставил бы ровно половину всего, что имею, но, если бросают меня я хочу сохранить свои ресурсы. Считаю такую позицию вполне справедливой.

(Нельзя сказать, что регистрация брака спасла бы их союз, однако, косяки – дело такое. Они снижают значимость вашу и они не дают вам отцепиться долго из-за ваших хвостов. Вот он теперь будет сожалеть, что вел себя настолько прижимисто с любимой женщиной, семь лет)

Мы живем в одном из городов миллионников, жена работала до декрета на средней по меркам з/п работе, после декрета на работу не выходила 2 года. Я работаю на достаточно хорошей должности с заработком выше среднего по региону в 2-3 раза. Конечно это не миллионы, но на поддержание быта, хорошего питания и путешествий 1-2 раза в год вполне хватает семье из 3-х человек.

(Мужчины, вот когда женщины в письмах озвучивают свои пожелания, чтобы муж полностью содержал, они не правы. Но когда вы пишете так, будто обеспечивать жену с одним ребенком – это подвиг, вы тоже не правы. Мужчине надо считать обеспечение семьи нормой, а не “выше среднего в 2-3 раза”)

К описываемым событиям могли привести следующие причины: я пил, т.е. много пил, каждый вечер, считая, что я могу расслабиться после тяжелого рабочего дня, я набрал вес (не много, кг 10, но все же), я возможно мало времени уделял семье в свободное время, т.к. проводил его либо за домашней работой (доп. заработок) или просто никуда не хотел идти, т.к. сильно устал.

(Имидж совсем запустил, пил вечерами, вел себя апатично. Сам перечисляет все косяки. Понятно, почему это косяки?)

Я забросил свой имидж и забил на себя, тратя все свободные средства на жену и дитя (ну грубо говоря мог купить телефон за 50 тысяч, при этом пожалев 3000-5000 себе на новые штаны, ботинки и т.п.). Сейчас мне все это очевидно и я исправляю ситуацию.

(Часть косяков он считает своими вложениями. Забил на себя, потому что старался для жены. Друзья, если вы живете вместе с человеком, то свой привлекательный вид и аккуратность в быту и приятное поведение и вложения материальные-физические – вы обязаны из-за общей территории. Это косяк, если вы похожи на свинью или замкнуты-мрачны или пьяны всеми вечерами. Особенно если СЗ супруга для вас очень велика, а вы ее плохо рефлексируете. Понятно, почему косяк или не косяк зависит от СЗ партнера и от вашей СЗ?)

Все началось с поездки в одну из жарких стран год назад, когда ребенку было около 2-х лет (до этого не ездили на отдых из-за беременности, родов и малыша около 3 лет). По мне, поездка прошла замечательно, мы наконец провели время вместе, загорали, купались, ездили на экскурсии. По приезду жизнь продолжилась, жена вышла на работу, но ее как подменили. Как выяснилось позже, на отдыхе она познакомилась с молодым официантом в одном из кафе, по приезду домой нашла его в социальных сетях и начала активную переписку (ну она мне так сказала). Конечно все могло у них произойти и там в плане измены, т.к. были моменты, когда мы проводили время раздельно, но я даже и подумать о таком не мог и не могу.

(Жена молодая совсем женщина, конечно ей хочется романтики и секса, а обрюзгший муж, который даже не муж, а практически сожитель – это не то, что ей нужно. Парни, качайтесь. Это помогает не жиреть и не быть дрыщами, а выглядеть как сексуальные мужчины и нравиться женам в постели. Если у вас мускулистый торс и нормальный пресс, а жена мало хочет секса, скорее всего она вообще ни с кем не хочет. А если захочет, то с вами. А вот если вы похожи на мешки с картошкой, ваша жена может изнывать от сексуальных желаний, но будет искать приключений на стороне)

Переписка свела жену с ума, она решила бросить все здесь и уехать жить туда. Я запаниковал, начал контролировать, следить, пытаться вправить ей мозг долгими уговорами и логическими выводами, что там она никому не нужна, что тут у нее любящий муж и ребенок, что это все пережитки декрета и чувства свободной жизни на отдыхе, что туризм и эмиграция — это абсолютно разные вещи.

После разговоров она вроде бы как соглашалась, но через неделю-две ситуация повторялась: новая переписка – разговор – скандал – тишина – новая переписка. Так прошло несколько месяцев, я вымотался весь и думаю жена тоже. Мое наставничество, мои занудные разговоры, мое нытье про любовь и семью тоже думаю сделали свое дело.

(Конечно сделали свое дело. Разрушили его фигуру окончательно. Надо было выставить с вещами, ребенка оставить себе. Но они не в браке, ему сложней оставить себе ребенка без ее согласия. И нет такого эффектного рычага как пойти и подать на развод. Обычно, если муж идет и подает на развод, у жены в течение суток встают мозги на место, ей страшно все терять – раз, уважение к мужу вырастает – два)

Итогом всего этого стали ее откровенные фото и видео тому парню, последующий за этим финальный разговор о том, что нужно принимать решение, в котором она решилась уехать, оставив меня и малыша здесь. Я был в этот момент пьян и меня взяла такая злость, что в порыве гнева я поколотил жену.

(Он и в отпуске бухал, пока она с любовником целовалась. И здесь то сливается, то бухает и косячит. Руку поднимают все мужья-Штурманы, я это уже писала. Сначала словами пытаются вколачивать свои мысли в чужой мозг, потом кулаками)

Я не знаю, что на меня нашло (никогда не поднимал на нее руку и даже не думал об этом), но полагаю, что изрядную долю внес алкоголь, вернее он стал катализатором выплеснуть все, что накопилось за это время, а именно злость и обиду за себя, за предательство, за моральную измену и самое главное за то, что мать решила бросить своего родного ребенка (это наверно самое страшное, что я могу представить). Сам я ребенка очень люблю и потенциально хотел и готов был жить с ним вместе вдвоем.

(Наоборот бы радовался, что она хотела оставить ребенка. Мужчины, если женщина в пылу страсти к другому рассматривает вопрос – оставить вам ребенка, соглашайтесь сразу. Не бойтесь трудностей. Во-первых, скорее всего она далеко не уйдет, прибежит обратно и будет проситься, вы сможете принять ее без унижений, если захотите, она будет инициатором и будет заглаживать вину. Во-вторых, вы будете лишены множества страданий, где ваш ребенок, что с ним, и множества унижений, как если бы вы бегали и звали ее домой. Вам это выгодно, поэтому если женщина говорит про другого мужчину, очень мирно предлагайте ей отвалить, а ребенка оставить там, где он уже живет, то есть с вами. Скорее всего вы получите через неделю-две притихшую и любящую вас жену и мать. И ваше полное право будет ее не простить, но будет и возможность простить. Потом разберетесь)

Так в принципе и вышло, после такого косяка с моей стороны она сбежала к родным в соседний город, захватив ребенка. Через пару дней, придя в себя, мы подписали с ней определение о месте жительства ребенка со мной, и я забрал его к себе, а она осталась в том провинциальном городе спутнике с родней.

(Хорошо, что она безработная и хочет гулять. Для него хорошо, для нее-то нет)

Началась новая жизнь вдвоем, о которой я не имел никакого представления ранее. И это оказалось не так страшно в плане быта, т.к. я могу нас обеспечить, люблю и умею готовить, мне не сложно прибраться, постираться и погулять с ребенком.

(Вот здесь у него появился шанс стать настоящим мужиком. Главное бросить бухать и начать всерьез заниматься ребенком. Жены приходят и уходят, будет во много раз лучше, если он не будет пить и займется собой)

Но вот в эмоциональном плане я был подавлен хуже некуда, все как в тумане и только надежда на камбэк. Я до этого читал Ваш блог и другие материалы, поэтому понимал, что моя липкость к ничему хорошему не приведет, исключил полностью общение, только темы про ребенка и фото по ее просьбе. На выходные она иногда брала его к себе (я привозил и увозил практически не общаясь).

(Привозил в надежде на камбэк. Пусть бы сама приезжала, зачем бегать за ней с сумкой в зубах?)

Так прошел месяц-полтора, казалось бы, немного, но для меня это была вечность. Был ее день рождения, я не выдержал и приехал к ней под вечер. Мы прогулялись, поговорили о наших переживаниях, и я сам предложил вернуться.

(Здесь вы видите, почему плохое мы всегда переходит в слив. Опишите этот момент)

Я предложил сам, понимая, что с моей стороны совершен такой косяк, который достаточно сложно простить и от меня в том числе требовались действия, без которых камбэк мог бы и не случиться. Если бы я отпустил ее спокойно изначально, то с высокой вероятностью инициатива вернуться исходила бы от нее и новые отношения сложились бы по-другому.

(Он правильно понимает, что не надо было липнуть изначально, но не понимает, что липнуть не надо никогда. То, что он ее бил, это огромный косяк, но уйти она хотела и до этого, поэтому правильно было попросить прощения за битие, но обязательно сказать, что больше он ее не держит и быть вместе не хочет. А за большинство косяков вообще не надо просить прощения. Например, просить прощения за то, что пил, уже не надо. Это не имеет значения, раз вы расстаетесь. А согласиться на расставание надо было обязательно, поскольку речь шла о другом мужчине. Вот если бы она сказала, что устала от пьянок и поэтому уходит, тут еще можно было пообещать не пить, а если к другому мужику, все, занавес, вы не можете просить остаться. Когда вы унижаетесь, вы снижаете шансы на камбэк до нуля)

Она согласилась на мое предложение, переехала обратно, мы долго притирались друг к другу, даже спали в разных комнатах сначала. Конечно, с ее стороны это мог быть чисто экономический расчет, т.к. со слов жить с родней в том городе было невыносимо, но с моей стороны был косяк, который я хотел исправить любыми способами.

(Родне она не нужна, поэтому и ребенка отдала и к автору сама вернулась. Но ее от него все больше тошнит, и чем больше он старается исправиться, тем сильней. Эх, автор)

Я стал существенно меньше пить, записался в спортзал и похудел, много времени стал проводить с ребенком, который ко мне сильно тянется (привык жить со мной), прикупил новой одежды и стал больше следить за собой. Осенью мы вдвоём (ребенок с бабушками) съездили в путешествие по Европе (оплатили пополам), в целях стабилизации наших отношений, что получилось вполне не плохо.

(Да плохо это получилось, автор. У вас всегда поездки неплохи и замечательны. Только в прошлую поездку она с любовником зажигала, а в эту мечтала избавиться от вас. Но для короны вашей все неплохо)

После приезда отношения вроде как стабилизировались, она сидела дома (сократили перед путешествием по Европе), я работал, регулярный секс и как мне как казалось взаимопонимание. Потом подвернулась для нее подработка, где она проработала до начала марта и была сокращена в связи пандемией. С тех пор мы стали постоянно находится вдвоем дома (меня перевели на удаленную работу). Секс пропал, начались упреки по мелочам и так продолжалось около 2-х месяцев.

В конце концов я не выдержал и спросил, что происходит, куда пропал секс и почему она даже не целует меня. Она сказала, что не видит во мне мужчину, что не хочет меня, что в сексе я думаю только о себе и она не получает никакого удовольствия и, что ей он в принципе не нужен, перестала даже целоваться со мной.

(После дистанции и натерпевшись горюшка во время бегства она еще как-то могла с ним спать, но его подстройка снизу, липкость и прочие унижения окончательно все добили. Вот пример как вытянутое щипцами снижает значимость. Липкость и ваши унижения – это самые противные щипцы, вы давите на жалость. А для мужчины – это конец)

Меня качнуло, я снова начал следить и вынюхивать, подозревал ее во всяких переписках и изменах, но не мог понять с кем. Закончилось это все скандалом, в котором я сказал или пусть она все рассказывает, как есть или мы вынуждены будем окончить отношения, я так больше не могу. Она отмолчалась.

На утро я понял, что конец близок, снова погрузился в изучение материалов, в т.ч. запоем читал Ваш блог. Пришел к выводу, что она находится в жестком плюсе и его нужно как-то снизить.

(Мой блог он использует как средство убежать от проблемы в чтение. В данном случае надо было своими делами заниматься, убив Ищейку. Раз сошлись, нечего за ней следить. Надо вести себя так, что она верна, это намного выгодней. Подозреваете всерьез, предлагайте расстаться. А если нет явных подозрений, отстаньте и не выносите мозг)

Решил перестать говорить, как я ее люблю, приставать и вообще суетиться около нее, отпустил к сестре с ночёвкой без ребенка на денек (раньше никогда одну не отпускал никогда). Но видимо было уже поздно, по приезду она сказал, что хочет пожить отдельно и на вопрос «есть ли кто-то» она ответила, что испытывает симпатию к одному человеку.

(К кому угодно она готова кинуться на шею, чтобы избавиться от постылого автора)

Я ответил, ок, это ее право и ее желание, ее жизнь и я не вправе вмешиваться в ее голову. Что любящая семья, второй ребенок (я его действительно хочу), она – это все МОИ мечты, я сам себе их придумал и то, что она не хочет в этом участвовать ее право. На вопрос как быть с ребенком мы договорились, что воспитываем вместе по очереди, но моя позиция, что мальчик должен больше времени проводить с отцом. А на вопрос, что сейчас делать я сказал, что не знаю, что это ее выбор, поэтому пусть она сама решает эти проблемы, я участия принимать в этом не хочу и не буду. На какое-то время пусть живет в нашей квартире, ищет работу, ищет жилье, а я помогу чем с могу в рамках разумного. Но при одном условии, не нужно жить на два фронта. Если кто-то есть пусть идет туда и не терзает меня больше. После ушел спать.

(Очень много слов. Все это надо было сказать себе, а ей только “Хорошо”. Она сама сказала, что хочет уехать, можно было и не толкать свои длинные речи)

Во мне будто что-то сломалось. Я просто отпустил ситуацию, я не готов второй раз проходить через этот ад, я не готов снова выяснять отношения, я даже ревновать ее стал как-то по-особенному, без постоянной боли (накатывает только периодами). Я выяснил, что перед ее предложением пожить отдельно, когда она ездила к сестре в гости, туда же ездил и тот парень к которому она испытывает симпатию и что там у них было мне неизвестно (об этом она конечно же мне не сказала).

(Мужики, когда вы выясняете подробности, вы похожи на крыс, роющихся в куче мусора, обнюхивающих использованные презервативы и тампоны. Какая вам разница, что там у нее за хер, где она с ним, как и сколько раз? Что вы собираете грязь, будто мазохисты, и смакуете детали? Вам должно быть неинтересно и неприятно об этом даже думать, не то что обсуждать с ней. Закройте тему сразу и не открывайте. Есть другой, значит свободна. Точка. Научитесь красивому поведению, только тогда вам начнет везти)

Изменила или нет, но я как-то по-другому ощущаю ситуацию, я не хочу вмешиваться, я так устал, что просто хочу пожить без всякого выяснения отношений, ради себя и ребенка. Раньше бы я закатил скандал, что это обман и т.п., а сейчас я даже говорить не хочу.

(Изменила или нет? Автор, ну если ваша жена уродина, то все ее активные попытки переспать хоть с кем-нибудь не увенчались успехом. Хотя и то вряд ли. Видите, как он охраняет иллюзию ее физической верности? “Моральная измена” он это называет)

Ночью мы спали в одной кровати, между нами ребенок, днем она приготовила обед и прибирала квартиру, как будто ничего не произошло. Только не прикасаемся друг к другу и не обнимаемся. Предельно вежливы.

(И тут у него мы. Они как бы в равной позиции)

Я решил полностью бросить пить и снова удариться в спорт, со временем изменить имидж. До этого как-раз возобновил бег и 3 дня бегал по утрам и вечерам, бег как-то снижает мои эмоции что-ли. Я уверен, что справлюсь со всем, будь что будет. Но мне все же хочется вернуть семью и сделать так, чтобы ребенок жил вместе с мамой и папой.

(Бег не знаю, он для коленей может быть вреден. Но кардио очень хорошо помогает прийти в равновесие. Быстрая ходьба, плавание, танцы. Эмоции напрямую зависят от пульса. Кардио – это лекарство от стресса. А силовые упражнения – стройка фигуры в поле, прямо по кирпичику строите как мышечную массу. Фигуру и в физическом плане и в поле. Кто объяснит этот механизм? Я его в разное время упоминала)

Впереди неизвестность и вариантов развития событий множество. Может она все-таки решится перечеркнуть все и уйдет, может наоборот, то, что я ее отпустил заставит ее немного сбавить пыл, а может сделает вид, что порвала с ухажером, но будет тайком встречаться. Думаю, что пока она останется жить с нами, т.к. у нее нет жилья и нет работы, а для меня это будут тяжелые дни, видеть постоянно любимого человека, который тебя разлюбил и вскоре просто уйдет, а может это наоборот шанс все поправить.

(Он потому и готов быть соседом-ковриком, спать в одной кровати, что надеется все поправить. Но это очень опасно, потому что сначала ему покажется, что все лучше, а потом она придет, пропахшая чужой мужской туалетной водой и спермой, и он опять накинется на нее с кулаками в аффекте. Не переоценивайте себя. Пусть уходит из дома. Пусть подпишет бумаги, что ребенка вам и дайте денег на съем жилья за это. Так можно. Или просто пусть идет на все четыре. Самый крайний вариант – пусть спит в другой комнате или на кухне. Не вместе. Но в этом случае следите за собой, вы должны очень хорошо осознать, что она – просто соседка, не ваша женщина. Иначе может быть аффект от внезапного осознания измены)

Тем не менее, я считаю то, что произошло в итоге не самым плохим этапом развития событий и все это приведет к чему – то новому. Продолжать отношения в прежнем формате было бы медленным концом для меня. Единственным вариантом возобновления отношений сейчас я вижу только ее просьбу об этом, ее истинное желание вернуться и все наладить (с силой сдерживаю себя от разговора и нытья начать все сначала). Я надеюсь, что я смогу ждать, заниматься собой и не форсировать события никоим образом. Но я не уверен, что будет со мной, когда она съедет, это ведь я сейчас так думаю, что высоки шансы все стабилизировать, пока она дома, под боком. Если она уедет я думаю меня качнет так, что мало не покажется.

(Надо настраивать себя на новую жизнь. Другая жизнь, другая женщина в будущем. А сейчас наладить эту новую жизнь без жены, с ребенком)

В блог я пишу, что бы Вы разобрали мою ситуацию, указали на мои ошибки, дали хотя бы направление действий как сделать так, чтобы у малыша была полная семья, а у меня любящая жена.

(Вы очень сильно слились. Даже учитывая полную материальную зависимость матери вашего ребенка и то, что она никому больше не нужна, кроме вас, шансов очень мало. Вы ей противны, тошнотворны. Особенно тем фактом, что готовы прощать измены и липнуть опять. Вы не реабилитируетесь, если всерьез не оторветесь и не убедите ее и себя в том, что все окончательно закончилось)

Заранее спасибо Вам и всем комментаторам.

Продолжение

vadimar2016

Только отправил письмо. Но спасать уже нечего. Ушла к любовнику))

Спросил, что планирует делать в итоге. В ответ мол квартиру снимать и тп, дай денег. Я спросил мол почему к нему не поедешь, она ответила, что я ребёнка не отдам отчиму.

Сказал езжай, мне нужно месяц два чтоб придти в себя, потом договоримся по ребёнку. Упархнула аки бабочка.

(Денег дал на квартиру? На таких условиях любовник согласится с ней спать. Без жилья она ему была не нужна)

Чувства смешанные. Обида какая-то, страх неизвестности и необходимости искать нового партнёра по жизни, но в тоже время лёгкости, что все это закончено.

(Надо думать. Столько времени ползать, мозоли на пузе, и язык стер, вылизывающий ее обувь)

По ситуации, сказала, что в нем есть что-то мужское, что с ним она себя женщиной чувствует, а со мной партнёром. Собрала вещи минимальные и уехала.

Сначала думал сам подтолкнул к этому разговором и уверен мне ещё об этом скажут, но все уже было решено, ждала повода))

Надеюсь не прошу.

Вам спасибо за блог.