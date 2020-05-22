 

Испытание вакцины от COVID-19 на персонале центра им. Гамалеи назвали “нарушением всех норм”

22.05.2020, 17:10, Разное

“Речь идёт о нарушении всех норм: как российского законодательства, так и международных норм, в частности, Хельсинской декларации” , – заявила  MedPortal исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.
 
Она напомнила, что в соответствии с частью 1 статьи 39 закона «Об обращении лекарственных средств» клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения проводится на основании соответствующего разрешения, выданного Минздравом РФ по результатам экспертизы документов и этической экспертизы. При этом препарат, разработанный центром им. Гамалеи даже не значится в открытом реестре разрешений на проведение клинических исследований. 
 
“То, что в эксперименте участвовали сотрудники самого НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, не является смягчающим обстоятельством, наоборот, лишь усугубляет вину руководства центра. Дело в том, что речь идет о привлечении к участию в эксперименте уязвимой группы участников. Согласно ICH GCP (международному стандарту проведения клинических исследований) и аналогичным документам, принятым как в России, так и на уровне ЕАЭС, к уязвимым субъектам исследования отнесены лица, на чье участие в исследовании могут оказать влияние, в том числе, санкции стоящих выше в служебной иерархии лиц в случае отказа от участия. В этом смысле к уязвимым группам относятся учащиеся медицинских и фармацевтических учебных заведений, младший персонал клиник и лабораторий, работники фармацевтических компаний”, – отметила Завидова.
 
В Ассоциации предположили, что подобные инициативы обусловлены поручением верховного руководства страны сократить сроки клинических исследований вакцин против коронавируса.
 
“Спешка в данном случае никак не поможет получить положительный результат. Точнее – она опасна. Опасна, когда речь идет о нарушении основополагающих принципов проведения клинических исследований, к которым медицинская наука шла на собственных ошибках. Современные правила клинических исследований, к сожалению, придуманы не просто так, они написаны кровью и основаны на трагедиях, с которыми человечеству пришлось столкнуться в прошлом”, – напомнили в АОКИ.
 
Об испытании вакцины сегодня сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
 
“Что касается разработчиков – да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены”, – рассказал Гинцбург в интервью агентству. Он добавил, что все получившие вакцины “живы, здоровы и радуются”.

Точное число сотрудников, решившихся на эксперимент, не называется, однако известно, что речь идёт как о разработчиках препарата, так и об организаторах доклинических исследований и технологах.

Речь идёт о т.н. векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Майна, вирус!

15.04 / “Полтора года без секса”: Топалов пожаловался на “скудную” интимную жизнь с Тодоренко

01.04 / Роспотребнадзор: У 20% заражённых коронавирусом в России нет симптомов

26.04 / Гузеева оправдалась за выход из дома во время пандемии коронавируса

09.05 / Мнение: Праздничные парады

11.04 / Моя мама и карантин

11.04 / В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12

02.04 / Мнение: Условия капитуляции (США, Россия и Венесуэла)

31.03 / От улыбки станет всем светлей: Кейт Мара и Джейми Белл с подросшей дочерью на прогулке в Лос-Анджелесе

06.04 / Владимир Соловьёв о жалующихся на дефицит масок россиянах: «Самим сделать было бы спокойнее»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска