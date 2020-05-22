 

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье привлекли к работе в больницах

22.05.2020, 17:08, Новости дня

Нарушители режима самоизоляции, организовавшие массовые мероприятия в Московской области, начали работать в городских больницах.

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительных мер в Подмосковье, можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской Области.

Несколько граждан признаны виновными в нарушении режима самоизоляции и организации массовых мероприятий в Подмосковье.

Нарушитель, сорвавший ограничительные ленты и уговоривший друзей заняться спортом на площадке во дворе дома в Красногорске, будет помогать в городской больнице округа. Второй молодой человек, который организовал развлекательное мероприятие возле ТЦ «Ашан» в Химках также будет отрабатывать в Химкинской больнице.

«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор (Московской Области Андрей Воробьев – прим. ВЗГЛЯД), – подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима, будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ – подчеркнул Каратаев.

Нарушителям самоизоляции предстоит убираться на территории больниц, разгружать медикаменты, продукты и другие грузы, необходимые для пациентов.

На следующей неделе приступят к обязательным работам приступит еще ряд граждан, нарушивших режим самоизоляции.

«Таким несознательными гражданами мы вместе с правоохранительными органами будем уделять особое внимание, не один инцидент не должен остаться безнаказанным», – подчеркнул Каратаев.

Напомним, в Подмосковье начали отслеживать нарушителей самоизоляции при помощи аэростата, с которого ведется видеонаблюдение.



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