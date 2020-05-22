В Дагестане ликвидировали связанных с ИГ боевиков

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22.05.2020, 17:08, Новости дня

В Дагестане нейтрализовали шестерых бандитов, планировавших теракты, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ходе ликвидации один спецназовец получил ранение, среди гражданских жертв нет, добавили в комитете, передает РИА «Новости».

Бандитов нашли в лесном массиве Хасавюртовского района, к северу от поселка Гоксув.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», – уточнили в НАК.

Уничтоженные боевики были связаны с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство», их координировал эмиссар ИГ.

В конце апреля в Екатеринбурге нейтрализовали сторонников ИГ. Боевики готовились к совершению резонансных преступлений.



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