Джоан Роулинг призналась, что начала писать “Гарри Поттера” не в Шотландии

22.05.2020, 17:06, Новости дня

Британская писательница Джоан Роулинг – автор книг о Гарри Поттере – удивила поклонников. В Twitter она призналась, что начала писать историю о мальчике-волшебнике не в Шотландии, как считалось раньше, а в съемной квартире в Лондоне.

Фанаты "поттерианы" стекались в Эдинбург, чтобы посетить места, где Роулинг работала над книгами. Однако Роулинг раскрыла им правду: образы героев она начала придумывать в квартире, располагавшейся над спортивным магазином в британской столице.

Писательница опубликовала фото комнаты, которую она снимала в этой квартире.

"Первые кирпичики Хогвартса были заложены в квартире на Клэпхем-Джанкшен", – написала она.

This is the true birthplace of Harry Potter, if you define 'birthplace' as the spot where I put pen to paper for the first time.* I was renting a room in a flat over what was then a sports shop. The first bricks of Hogwarts were laid in a flat in Clapham Junction. pic.twitter.com/HVORnPVboK

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020

Ранее в Twitter появилось фото одного из эдинбургских кафе, владельцы которого утверждают, что Роулинг бывала в их заведении и работала там над книгами. В ответ на это писательница и рассказала о местах, где зарождалась идея истории о Гарри Поттере. Идея написать книгу вообще впервые пришла к ней, когда она ехала в поезде из Манчестера в Лондон. А кафе, в котором она действительно работала над книгами, находится в португальском городе Порту. Роулинг назвала его одним из красивейших мест, где ей доводилось работать.

В апреле Роулинг представила сайт, посвященный волшебной вселенной Гарри Поттера. Она написала в соцсети, что во время самоизоляции родителям, опекунам и учителям может понадобиться немного волшебства, чтобы развеселить и заинтересовать детей. Писательница решила, что данную функцию сможет выполнить "волшебный" сайт.