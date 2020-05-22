Сорос предупредил об угрозе развала Евросоюза

22.05.2020, 17:06, Новости дня

Джордж Сорос, финансист-миллиардер, предупредил, что пандемия коронавируса в мире угрожает существованию Евросоюза, если его страны-члены не смогут выпустить бессрочные облигации для помощи слабым экономикам региона, передает Reuters.

По словам Сороса, если Евросоюз не сможет это сделать, он, возможно, не сможет справиться с существующими сейчас проблемами.

"Это не теоретическая возможность, это может стать трагической реальностью", — сообщил он.

Сорос сказал, что ЕС должен будет поддерживать свой кредитный рейтинг на уровне "ААА", чтобы выпускать такие долговые обязательства, соответственно Евросоюзу нужны полномочия повышать налоги для покрытия стоимости облигаций.

Сорос также предположил, что власти Евросоюза могли бы просто санкционировать налоги, а не вводить их.

Поднимая тему Brexit, Сорос вспомнил об Италии, заявив, что особенно обеспокоен положением этой страны.

"Ослабление правил государственной помощи, которые благоприятствуют Германии, было особенно несправедливым по отношению к Италии, которая уже была больным местом Европы, а затем наиболее сильно пострадала от коронавируса", — сказал Сорос.

Сорос в 1992 году сделал ставку против британского фунта стерлингов по отношению к немецкой марке, это вынудило тогдашнего британского премьер-министра Джона Мейджора вывести фунт из Европейского механизма валютных курсов (ERM).