Росздравнадзор предупреждает: отрицательный результат теста не исключает заражения

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22.05.2020, 17:06, Новости дня

Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания подтверждения коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Росздравнадзора.

Сообщается, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции​​​.

Подчеркивается, что, если тест отрицательный, а признаки болезни сохраняются, нужно сделать повторное тестирование с использованием других методов.

При этом положительный результат экспресс-теста на антитела может свидетельствовать о том, что у человека есть иммунитет не к COVID-19, а к другим штаммам, например, HKU1, NL63, OC43, 229E.

По данным на 22 мая, в РФ выявлено 326,448 случаев заражения коронавирусной пневмонией, из них 8894 за минувшие сутки. 99,825 человек выздоровело, 3249 скончались.



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