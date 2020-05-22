Мнение: Богатение россиянок, онлайн-няни и списание банками алиментов

22.05.2020, 17:05, Разное

1. Россиянки стремительно богатеют:

Невероятный факт — жительницы России не только богатеют больше жительниц других стран, но и быстрее мужчин во всем мире. Такие данные появились в исследовании, проведенном Boston Consulting Group.

Согласно данным компании, капиталы россиянок ежегодно растут на 8,9%, тогда как в остальном мире только на 6,1%. Также гражданки РФ богатеют и быстрее мужчин во всем мире. Богатство последних растет всего на 4,1% ежегодно, цитирует исследование РИА «Новости».

https://360tv.ru/news/dengi/rossijanki-bogatejut-bystree/

2. Иногда кажется, что возможности удалённой работы практически безграничны. Даже присмотр за маленькими детьми переходит в онлайн:

https://iz.ru/1009167/roza-almakunova/sam-sebe-karantin-v-izoliatcii-rossiiane-uchatsia-i-ishchut-podrabotki

Тренд на переход сферы услуг в онлайн набирает обороты. Как отмечают в YouDo, всё больше специалистов в различных областях начинают адаптироваться к карантинным реалиям. Помимо дистанционных фитнес-тренеров, преподавателей, психологов и косметологов со стилистами появились принципиально новые предложения: онлайн-няни и мастера по ремонту техники. Так, желающие могут занять своего ребенка по видеосвязи за 250–750 рублей в час. А при неисправности электронных приборов можно обратиться к консультациям эксперта на расстоянии. В среднем такая помощь обойдется им от 700 до 1000 рублей <…>

3. Интересная правовая коллизия – получатели алиментов могут лишиться их, если у них есть долги перед банками:

https://lenta.ru/news/2020/05/18/ali/

Вступающий в силу с 1 июня закон о защите социальных выплат от их списания по долгам получателя не работает в отношении добровольных алиментов на детей. Об этом в письмах Министерству юстиции и Центробанку предупредила Ассоциация банков России (АБР)… <…>

Чтобы отделить выплаты от других средств, закон вводит маркировку видов доходов гражданина. Код для каждого из них определяется ЦБ, а банки, рассматривая возможность списания со счета, должны будут оценивать сумму неприкосновенной части.

Если в случае социальных пособий и ряда других выплат проблемы возникнуть не должно, то как оценивать перевод одного физического лица в адрес другого, если речь идет об алиментах, непонятно. При этом в законодательстве содержится запрет на использование алиментов для взыскания долга, но на практике такое происходит.

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.