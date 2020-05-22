 

Путин допустил вероятность второй волны коронавируса в России

22.05.2020, 16:54, Разное

Владимир Путин обратил внимание, что карантин в России до сих пор по большей части действует. Смягчение санитарно-эпидемиологических ограничений происходит, но постепенно и далеко не везде.

Проводя политику пошаговой отмены карантина, необходимо помнить о вероятности второй волны коронавируса. Она может случиться в конце октября и в ноябре. Президент России отметил, что к похожим выводам пришли как российские, так и иностранные специалисты.

“Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации”, – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, на этом же совещании президент России прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Он отметил, что в стране наблюдается позитивная динамика. В некоторых регионах, в том числе и в Москве, показатель ежедневных заболевших демонстрирует снижение.

Пока позитивная динамика не такая стремительная, как этого бы многим хотелось. Более того, в некоторые моменты можно говорить о ее неустойчивости. “Но она все-таки есть”, – заключил Владимир Путин.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выходе эпидемии коронавируса в России на плато. По ее словам, даже в пиковых значениях число заболевших в день было одним из самых низких в мире.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT



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