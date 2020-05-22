 

Есть пострадавший: на трассе “Нева” вспыхнул грузовик

22.05.2020, 16:54, Разное

В пятницу, 22 мая, на трассе “Нева” столкнулись два грузовых автомобиля. От сильного удара одна из машин вспыхнула.

По данным ИА “Невские новости”, в загоревшейся фуре были продукты питания. Движение в районе аварии на время перекрыли.

На месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, пострадал один человек. Другие подробности выясняются.



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