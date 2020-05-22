Эксперты: Поправки в закон об образовании дадут педагогам четкие рекомендации по воспитанию детей

22.05.2020, 16:53, Новости дня

С принятием поправки об укреплении воспитательной составляющей в закон об образовании у педагогов появляется возможность прививать молодежи уважение к истории России, уважение к разным национальностям и вероисповеданиям. Об этом заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя законопроект, внесенный накануне в Госдуму Владимиром Путиным.

«С одной стороны, все понимают, что воспитывать детей необходимо, с другой – до сих пор в прямые обязанности педагогов это не входило. Было непонятно, как воспитывать, по каким программам. Эта работа носила хаотичный характер», – сказала и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Теперь же каждая школа начнет действовать с учетом четко прописанных рекомендаций. «Мы будем понимать, какие качества и насколько успешно мы воспитываем в детях. И к какому возрасту какие модели поведения, какие ценностные ориентиры у детей должны формироваться», – поделилась Агре.

«Скажем, первоклассникам необходимо объяснять, как вести себя в ситуациях агрессии, как проявлять дружеские чувства, рассказывать про взаимоотношения между мальчиками и девочками, про гигиену, безопасность», – отметила собеседница.

По словам Агре, очень важны составляющие воспитательной работы – понимание ответственности за поступки, вопрос личного вклада в происходящее в стране. «На уровне лозунгов многие вещи звучат красиво и правильно, но наша задача – научить детей делать правильный нравственный выбор. Чтобы подготовить человека к любым жизненным ситуациям, простой инструментарий надо давать с детства», – подчеркнула она. Эксперт добавила, что в эту работу будут вовлечены не только учителя, но и родители, которые сегодня «несколько выпадают из воспитательного процесса». Многие базовые ценности замещаются моделями поведения, взятыми из сериалов, соцсетей и блогов.

«Предлагаемые воспитательные программы направлены и на то, чтобы родители понимали, как формировать в семье благоприятную среду. Дети не будут оторваны от родителей, а родители будут помогать им развиваться», – заключила Агре.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании. Они направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Согласно законопроекту, в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы – цель, задачи, возможные формы, средства и методы.

Законопроект уточняет и само понятие «воспитание». Так, под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся».

Согласно законопроекту, нововведения должны вступить в силу с 1 сентября этого года. Образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала законопроект последовательным и важным шагом в совершенствовании образования.

Как считает ответственный секретарь Координационного совета «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей» Алексей Гусев, наконец появляется обоснование и определение термина «воспитание», а также обязанность образовательных организаций заниматься этой работой. Соответственно, у Министерства просвещения появляется такой инструмент, как «рекомендации» по воспитательному направлению в школах. По словам Гусева, «выстраивается серьезная вертикаль воспитательной работы».

«Это очень важно. Как бывший учитель я знаю, как трудно профессионально организовывать работу без всякой «нормативки», а теперь нормативная база появится в федеральном законе», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

Собеседник считает, что родителям станет легче воспитывать детей в тесном сотрудничестве с педагогами. К тому же министерские программы воспитания будут рассматриваться и на родительских комитетах, в рамках управляющих советов с участием родителей. «Очень хорошо, что сейчас будет исправлена недосказанность закона об образовании 2012 года, где тоже было прописано, что образование включает в себя обучение и воспитание, но обучению при этом было посвящено 99% закона», – подчеркнул Гусев.

Теперь, по его словам, воспитание перестанет «висеть в воздухе» и станет «вторым крылом» образовательного процесса. Самым ценным он считает норму о преподавании на протяжении всего школьного обучения «ценностей гражданской идентичности и гражданского патриотизма». «Тем самым появляется почва для воспитания в будущих гражданах РФ уважения к нашему прошлому, разным национальностям и вероисповеданиям», – подытожил Гусев.