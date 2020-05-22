Путин заявил о возросшем уважении к медикам на фоне эпидемии коронавируса

22.05.2020, 16:53, Новости дня

Уважение к медикам у россиян всегда было высоким, но еще более выросло на фоне пандемии коронавируса, сообщил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«В РФ уважение и доверие к доктору, к врачу всегда было очень высоким. Но сейчас это поднялось на гораздо более серьезную высоту, потому что мы видим, как медработники, врачи, медсестры, в целом медперсонал работают, не жалея себя. Это дорогого стоит, и, безусловно, это вызывает ответную реакцию наших людей», – передает ТАСС его слова.

Президент особо отметил работу медперсонала Городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения Москвы, добавив, что это «очень крупное медучреждение, на лечении там находится большое количество людей, там оказали уже большому количеству граждан помощь, делая это высокопрофессионально».

Кроме того, российский лидер поблагодарил за работу главврача больницы Марьяну Лысенко.

«По моей просьбе коллеги из правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них. Я знаю, как профессионально и с душой вы ко всему относитесь, большое вам спасибо», – выразил благодарность Путин.

Также президент в ходе общения с врачами выразил надежду, что не станет их пациентом, пишет РИА «Новости».

«Я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали», – подытожил он.

Ранее Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» вокруг доплат медикам, после чего по фактам невыплат надбавок медикам были начаты следственные проверки в 19 регионах России.

Напомним, премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство оперативно довело до регионов средства на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом, но из выделенных 27,5 млрд рублей было выплачено только 4,5 млрд.