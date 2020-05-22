В Грузии решили сажать в тюрьму за карты страны без Абхазии и Южной Осетии

22.05.2020, 16:48, Новости дня

Парламент Грузии в пятницу в третьем чтении утвердил поправки в законодательство, согласно которым со 2 июля изготовление, рекламирование и использование визуальной продукции, которая «нарушает принцип территориальной целостности страны», будет караться штрафом в 150 лари (47 долларов). Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также по этой статье нарушитель может быть наказан тюремным заключением на срок до двух лет.

В парламенте отметили, что в последние годы участились случаи такой «антигрузинской пропаганды», когда используются «карты Грузии либо иная продукция без Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)».

Депутаты сочли это «целенаправленным деянием во вред интересам Грузии».

Обсуждение этих поправок велось более года, а инициировано оно было депутатами правящей «Грузинской мечты» после скандала на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми.

Осенью 2018 года во время проведения в Батуми Всемирной шахматной олимпиады российская делегация в сувенирном наборе передавала другим участникам карту мира, на которой Грузия была без Абхазии и Южной Осетии. После этого депутаты решили внести соответствующие поправки в законы.