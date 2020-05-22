Бокерия рассказал об использовании мощностей здравоохранения после окончания эпидемии

22.05.2020, 16:48, Новости дня

Все медицинское оборудование, больницы и госпитали будут использоваться и после окончания эпидемии коронавируса, сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Бокерия прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, сказанные на совещании по строительству новых объектов здравоохранения, отметив, что глава государства верно указал на необходимость создания четкого плана. Кроме того, доктор не исключил высокую вероятность новых эпидемий, передает Regnum.

«Поэтому, с одной стороны, мы делаем все, что можем, для того чтобы помочь победить коронавирус, но, с другой стороны, видимо, этого все-таки мало, мир приспосабливается, мы же не пионеры в этом смысле. Освободившиеся мощности можно будет использовать под больницы с очень хорошим оборудованием. Коечный фонд никогда не бывает лишним. К тому же в больницах нужно систематически проводить профилактические меры, поэтому, я думаю, ничего не пропадет, все будет работать», – отметил Бокерия.

Ранее Бокерия заявил, что борьба с COVID-19 актуализировала важность той предложенной поправки к Конституции, где речь идет об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи населению. По его словам, после того как мы проголосуем, именно публичная власть будет нести ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированной медицинской помощи.

«С другой стороны, мы нередко сталкиваемся с тем, что если в населенном пункте (городе, районе) есть специалист по профилю, то пациенту могут отказать лечиться в стационаре более высокого уровня, чтобы деньги не уходили в другой регион или в другую ведомственную подчиненность. Эта положение всех очень беспокоит. В поправках к Конституции будет прописано, что получение своевременной высококвалифицированной помощи будет происходить на всей территории РФ. Невыполнение этого обязательства будет нарушением Конституции», – отметил Бокерия.

По его словам, с того самого момента, как поправка начнет действовать, публичная власть будет нести конституционную ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированной медицинской помощи гражданину Российской Федерации.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу.