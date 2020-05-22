 

Трамп распорядится приспустить флаги в память о жертвах коронавируса

22.05.2020, 16:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядится приспустить флаги на федеральных зданиях в память об умерших от коронавируса, число которых приближается к 100 000.

По словам Трампа, указ будет действовать все выходные по случаю Дня поминовения, когда обычно приспускают флаги в память о погибших военнослужащих.

«Я приспущу флаги на федеральных зданиях и национальных памятниках на следующие три дня в память об американцах, чьи жизни унес коронавирус, – написал Трамп в «Твиттере» в четверг. – В понедельник флаги будут приспущены в память о военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу страну».

В настоящий момент число умерших от коронавируса в США составляет более 95 000 человек.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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