 

Умерла автор проекта телеканала «Настоящее время» Любовь Земцова

22.05.2020, 16:46, Новости дня

Участник съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала «Настоящее время» Любовь Земцова умерла в больнице. 14 мая журналисты попали в аварию по дороге из Гомеля в Минск. В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе. Двое других участников проекта – звукорежиссер Максим Гавриленко и продюсер Владимир Михайловский – скончались на месте.

В течение недели врачи боролись за жизнь Земцовой, однако она скончалась, не приходя в сознание.

В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

Любовь Земцова – молодой белорусский документалист, одна из авторов проекта «Неизвестная Беларусь». Она окончила школу Wajda School Doc Pro в Варшаве. Ее фильмы участвовали в таких кинофестивалях, как Astra Film Festival, «Артдокфест», Watch Docs Belarus и других. 14 мая, в день аварии, у Любови Земцовой был день рождения.

«Неизвестная Беларусь» – новая программа «Настоящего времени». В эфир вышло четыре эпизода.

  • Радио «Свобода»

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