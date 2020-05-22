СБУ запретила въезд в Украину продюсеру Фадееву и продлила запрет Геннадию Зюганову

22.05.2020, 16:40, Новости дня

Служба безопасности Украины за последний месяц запретила въезд в страну 41 иностранцу. В список попали в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов и российский продюсер Максим Фадеев, сообщила пресс-служба.

В списке, по словам ведомства, – “российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма”. Зюганову запрет на въезд в Украину продлили на три года, а Фадееву запретили на такой же срок.

“СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины”, – пояснили в ведомстве.

“Украинская правда” пишет, что посещать страну Фадееву могли запретить после того, как он записал клип в аннексированном Крыму с певицей Наргиз Закировой.

В отношении Зюганова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главы “Справедливой России” Сергея Миронова в 2014 году начали уголовное производство “о возможном финансировании в особо крупном размере действий против суверенитета Украины, изменения ее государственного строя или границ”. Также Зюганов, по словам представителей СБУ, поддержал аннексию Крыма и выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси.

Ранее 15 мая стало известно, что реперу Алексею Долматову (Гуф) запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления в аннексированном Крыму до 2021 года.

В черном списке “невъездных” в Украину значатся более 160 человек, среди них: Михаил Горбачев, Эмир Кустурица, вокалист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (Валерия), Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.