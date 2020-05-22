 

Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса в октябре-ноябре 2020 года

22.05.2020, 16:40, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент Владимир Путин 22 мая предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в России. По его словам, новая вспышка возможна осенью, в октябре-ноябре 2020 года. 

“Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября-ноябрь, — сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. — Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации”.

В последние дни в России число заболевших остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд: в районе 9 тысяч случаев. Многие эксперты считают это признаком того, что в России достигнут максимум по числу зараженных и далее эпидемия вероятно пойдет на спад. Путин в начале того же совещания заявил о “стабилизации” в России ситуации с распространением коронавируса. 

Однако мэр Москвы Сергей Собянин на совещании заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение и необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом (режим изоляции,  масочный режим, электронные пропуска и другие). Как долго они продлятся — мэр не сообщил.

Ранее о возможности второй волны коронавируса предупреждали эксперты ВОЗ, а также специалисты в России и США.

Эксперты ВОЗ еще в марте обращали внимание на то, что высока вероятность второй волны инфекции в Китае и других странах после подавления первоначальной вспышки. 
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупреждал, что вспышка осенью может снова начаться в европейских странах.  
Сотрудник Минздрава США Рик Брайт, уволенный  в связи с тем, что он подал в Конгресс жалобу на бездействие властей, выступая в Конгрессе предрек Америке вторую волну эпидемии и “мрачную зиму”. 
О вероятности осенней второй волны эпидемии заявлял также доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. “Первая волна началась в конце марта и продолжается до сих пор. У нас упадет заболеваемость, потом, вероятнее всего, будет какой-то небольшой промежуток — и начнется вторая волна. Думаю, она придется на осень”, — предположил Альтштейн. 

 



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