Скандалы: «Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен»

22.05.2020, 16:35, Разное

Модель Алена Гаврилова, супруга Эмина Агаларова, подтвердила слухи о разводе с бизнесменом-певцом

Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым. Она заявила об этом в ответ на комментарии подписчиков в Instagram и попросила «закрыть эту тему навсегда». Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова рассказали о непростом периоде в их отношениях. Несколько дней назад артист опубликовал в Instagram черно-белое свадебное фото с женой, в подписи к которому поблагодарил ее за совместно прожитые дни и за дочь Афину.

«К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! — написал Эмин.

— Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Из-за того, что исполнитель закрыл комментарии к публикации, подписчики отправились с вопросами на страницу Гавриловой.

«Дайте мне время прийти в себя. Пожалуйста! — попросила девушка в сториз. — Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание!»

После этого она стала реже выходить на связь с аудиторией, а затем опубликовала трогательную фотографию с годовалой дочерью Афиной и подписью «Особенный день». Подписчики предположили, что Эмин забрал девочку себе и позволяет матери видеться с ней в определенные дни. Доводом для этих комментариев послужили участившиеся фото с дочерью на странице музыканта. Однако девушка назвала догадки фолловеров глупыми и резко ответила на их просьбы объяснить ситуацию в ее семье.

«Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — отрезала она.

Об отношениях Гавриловой с Эмином стало известно в 2016 году, когда влюбленные стали вместе посещать светские мероприятия. Год спустя модель снялась в клипе исполнителя на песню «Good Love». В 2018-м они сыграли свадьбу в подмосковном гольф-клубе семьи Агаларова, а в январе 2019-го у пары родилась дочь.

До брака с Гавриловой певец был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В первом браке у него родились сыновья Али и Микаил. Объясняя причину развода, певец заявил, что у него с Алиевой «не получилась семья».

«Никто из нас не предавал другого, не обижал, мы вообще не сделали ничего плохого друг другу. И сейчас наши отношения даже лучше, чем были в браке, очень хорошие, — говорил он в интервью Starhit. — Вообще это невозможно объяснить. Как только ты раскладываешь по полочкам — почему люблю, за что хочу — все заканчивается».

Для Гавриловой брак с Эмином тоже был не первым: ранее она долго встречалась с миллиардером Рустамом Тарико и родила от него сына. Когда модель вступила в отношения с Эмином, в соцсетях писали о том, что она стала причиной его расставания с Алиевой. Однако сам музыкант категорически опровергал эти слухи.

«В соцсетях иногда пишут, что я из-за Алены разошелся с Лейлой. Это неправда абсолютная! Мы сначала расстались с Лейлой, а потом уже я познакомился с Аленой. Поэтому у нас нет никакого конфликта, а со всех сторон исключительно позитив, взаимопонимание и уважение, все желают друг другу только счастья», — рассказывал Эмин в интервью.

Михаил Гришин