 

Режим самоизоляции продлили в Свердловской области

22.05.2020, 16:30, Новости дня

В Свердловской области продлен режим ограничений по коронавирусу, соответствующий указ издал глава региона Евгений Куйвашев.

Куйвашев сообщвл в соцсетях, что одной из причин такого решения стала ситуация с распространением коронавируса в Железнодорожном районе Екатеринбурга, передает Ura.ru.

«Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим», – отметил губернатор.

Железнодорожный район города, по его словам, является «настоящим очагом распространения коронавируса», в нем, по официальным данным, в мае заразились 349 человек, в том числе 67 сотрудников «Красного и белого».

«Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей», – добавил глава региона.

«По моему поручению региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно», – отметил Куйвашев.

Напомним, ранее Куйвашев пригрозил лишить лицензии сеть «Красное и Белое», если в ней не устранят выявленные нарушения. 



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