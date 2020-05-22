Медведев назвал главную угрозу от решения США выйти из Договора по открытому небу

22.05.2020, 16:30, Новости дня

Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В заявлениях Президента США Дональда Трампа и Госсекретаря Майка Помпео прекращение участия американцев в этом соглашении ожидаемо обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России. Подобная схема оправданий собственных деструктивных действий уже не раз использовалась Вашингтоном как надуманный повод для выхода из других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, в том числе договоров по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности», – отмечает Медведев на своей официальной странице в ВКонтакте.

По его словам, «чисто технические вопросы» сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Так, «никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей на профильной переговорной площадке – в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене».

Также Медведев сообщил, что вразумительных ответов на обоснованные вопросы РФ по поводу многочисленных нарушений Договора от США не последовало. Из них: введение максимальной дальности полетов над территорией Гавайских островов, ограничений для полетов над Алеутским архипелагом, установка необоснованные лимиты по высоте полета наших самолетов наблюдения.

«По сути, в Вашингтоне посягнули на заложенные в Договоре и даже отраженные в самом его названии цели – обеспечения открытости, транспарентности и доверия в военной области», – отмечает он.

Медведев выразил надежду, что «в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договоренности в сфере контроля над вооружениями».

По его мнению, Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ – последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере.

Ранее сообщалось, что РФ намерена следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу, пока он в силе. Той же позиции придерживается Британия. А Китай видит в выходе США из Договора по открытому небу угрозу.

Кроме того, Германия и Швеция, отказавшиеся выходить из Договора, призвали США пересмотреть свое решение.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях выхода США из ДОН для России.